Česká ekonomika je ve skvělé kondici

Ekonomická situace České republiky je výrazně lepší než před lety. Po pandemii, energetické krizi a pozvolném oživení ekonomiky přišel rok 2025, který doručil výrazný růst ekonomiky i mezd, a to za stabilní inflace. I přes mírné ochlazení na trhu práce je míra nezaměstnanosti stále jedna z nejnižších na světě. Kontext může dokreslit i silná koruna, která zlevňuje dovozy a zvyšuje tak pro domácnosti dostupnost řady služeb a zboží.
Poslední data za třetí čtvrtletí roku 2025 ukazují růst průměrné mzdy na 48 295 Kč. V posledním čtvrtletí loňského roku bude hrubá mzda atakovat i díky ročním odměnám hodnotu 50 000 Kč měsíčně. Meziročně ztloustly peněženky zaměstnanců v průměru o více než 7 %. O 4,5 % pokud růst mezd očistíme o inflaci. V prvním čtvrtletí roku 2026 se navíc velmi pravděpodobně podíváme na nejvyšší průměrnou mzdu v reálném vyjádření od vzniku naší republiky.
Růst ekonomiky překonává očekávání. Ve třetím čtvrtletí roku 2025 dosáhl meziroční růst reálného HDP o 2,8 %, což je nejrychlejší růst od roku 2022, kdy sehrálo roli srovnání se slabým rokem 2021. I proto patří česká ekonomika mezi nejrychleji rostoucí v rámci Evropy. Naše prognóza XTB naznačuje, že pozitivní vývoj ekonomiky, mezd a inflace pokračoval i na konci roku 2025 a bude pokračovat nadále i v roce 2026. Skutečně tak došlo k obratu k lepšímu a existuje řada důvodů pro optimismus.
Problémem jsou ale četná rizika, která ukazují směrem dolů. Primárně se jedná o vývoj geopolitických konfliktů, a to především na Ukrajině, ve Venezuele, Íránu, na Taiwanu a v neposlední řadě v Grónsku. Významným rizikem je i přitvrzení obchodních válek. Dalším potenciálním problémem je (ne)obnova německé ekonomiky, která je závislá na politickém rozhodnutí. Pozitivní očekávání okolo růstu německé ekonomiky, který by se významně přelil do České republiky, tak mohou narazit do zdi. Jedno z navrhovaných opatření, konkrétně plán na dotaci cen energií pro německý průmysl, by dokonce ohrozilo konkurenceschopnost našeho průmyslu s negativním dopadem na ekonomický růst.
Sentiment popř. nálada domácností a firem se zlepšuje a významnou měrou ovlivňuje chování ekonomických subjektů. V případě pozitivních vyhlídek vidíme oživení spotřeby, investiční aktivity, úvěrové aktivity a dalších klíčových oblastí, což pomáhá posílit ekonomický růst. Dostáváme se tak do kruhu, kdy jedna pozitivní skutečnost ovlivňuje další. Funguje to samozřejmě i opačně. V momentě, kdy je „špatná nálada“, lidé méně utrácí a více spoří, aby se připravili na horší časy. Nižší ekonomická aktivita se propisuje do nižších tržeb firem, nižších odměn, teoreticky i propouštění. V některých případech se tak může jednat o sebenaplňující proroctví. Data o sentimentu jsou tak velmi důležitým předstihovým indikátorem a jsou hojně využívány v prognózách. Vsadím se, že kterákoliv kvalitní instituce, která představila svou prognózu pro Českou republiku, zohlednila právě i sentiment domácností a firem.
Ekonomický kalendář: PMI z Evropy a USA v centru pozornosti (23.01.2026)
Ranní komentář: Výsledky Intelu, šetření ve Volkswagenu a kolaps Ubisoftu
Denní shrnutí: Optimismus na Wall Street, drahé kovy na historických maximech 📈 Bitcoin pod tlakem
🔴Živý komentář XTB: Americký cenový index PCE
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.