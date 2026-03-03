Ranní shrnutí (03.03.2026)

- Asijské akcie pod silným tlakem: Index MSCI Asia Pacific klesl až o 2,8 %, což představuje největší dvoudenní pokles od dubna.
- Výrazný výprodej v Jižní Koreji: Index KOSPI oslabil až o 6,8 % po znovuotevření trhů po prodlouženém víkendu, přestože na začátku roku patřil mezi nejvýkonnější indexy na světě.
- Západní futures signalizují další pokles: Futures na akciové indexy v USA a Evropě klesly přibližně o 1 %, což naznačuje možné pokračování korekce.
- Eskalace mezi Íránem a USA/Izraelem tlačí ropu výše: Investoři se zaměřují na rizika dodávek, zejména poté, co Írán pohrozil uzavřením Hormuzského průlivu, klíčové globální trasy pro přepravu ropy.
- Brent zpět nad 80 USD za barel: Ceny ropy se opět dostaly nad hranici 80 USD po „mírném“ růstu o více než 7 % v pondělí.
- Americký dolar posiluje: Rostoucí averze k riziku a geopolitické napětí podporují zisky americké měny.
- Dluhopisy ustupují navzdory statusu bezpečného přístavu: Vyšší ceny ropy znovu oživují obavy z inflace, zvyšují očekávání úrokových sazeb a zatěžují globální dluhopisové trhy.
- Výprodej vládního dluhu od Sydney po Tokio: Investoři prodávají státní dluhopisy kvůli obavám, že dlouhotrvající konflikt na Blízkém východě udrží inflační tlaky.
- Plošné ztráty dluhopisů: Státní dluhopisy v USA, Japonsku, Austrálii, na Novém Zélandu a v Jižní Koreji tento týden zaznamenávají pokles.
- Inflace opět v centru pozornosti: Trhy znovu započítávají riziko, že zvýšené náklady na energie mohou zhoršit výhled pro globální dluhopisy, které přitom zaznamenaly nejsilnější začátek roku od pandemie.
- Trump se vyjádřil k íránskému konfliktu: Prezident USA uvedl, že největší americký úder může teprve přijít, nevyloučil pozemní operaci a zdůraznil, že s aktuálními vojenskými kapacitami a průmyslovou silou mohou USA vést dlouhodobou a nakonec vítěznou válku.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
