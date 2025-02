Čína reaguje na Trumpova cla cílenými opatřeními

Čína reagovala na nejnovější cla zavedená bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem tím, že se zaměřila na vybrané americké společnosti a zavedla nová cla na konkrétní americké zboží. Cílem tohoto kroku je zřejmě čelit obchodním opatřením Washingtonu a zároveň zabránit výrazné eskalaci mezi dvěma největšími světovými ekonomikami.

V úterý Peking zavedl 15% clo na dovoz amerických energetických produktů v hodnotě necelých 5 miliard dolarů a 10% odvod na americkou ropu a zemědělské vybavení. Tato opatření následovala bezprostředně po vstupu nových amerických cel v platnost. Čína navíc oznámila antimonopolní vyšetřování společnosti Google, přestože vyhledávací služby společnosti Alphabet Inc. jsou v zemi nepřístupné již od roku 2010.

Další opatření zahrnovala zařazení společnosti PVH Corp., mateřské společnosti Calvina Kleina, a americké společnosti Illumina, která se zabývá sekvenováním genů, na seznam sledovaných společností. Tyto společnosti čelí v Číně potenciálnímu narušení provozu. Kromě toho Čína zavedla nová omezení vývozu wolframu a dalších kritických nerostů nezbytných pro elektroniku, letectví a obranný průmysl.

Vypočítavá reakce prezidenta Si Ťin-pchinga má za cíl ukázat schopnost Číny způsobit hospodářské důsledky na více frontách, zejména narušením dodavatelských řetězců klíčových surovin, a zároveň minimalizovat negativní dopady na vlastní ekonomiku.

Reakce trhů na čínskou odvetu

Relativně zdrženlivá opatření Číny spolu se spekulacemi, že Peking by mohl zavést politiku na podporu své ekonomiky, vedla k tlumené reakci finančních trhů. Trump již dříve vyjádřil zájem jednat se Si před zavedením cel, což ponechává prostor pro případné rozhovory předtím, než 10. února vstoupí v platnost čínská odvetná opatření.

„Na první pohled se zdá, že jde o poměrně rozvážnou reakci,“ uvedl Lynn Song, hlavní ekonom pro Velkou Čínu v ING Bank v Hongkongu. Song poznamenal, že dovoz energií tvoří jen malou část celkového čínského dovozu z USA, nicméně omezení pro americké podniky jsou jasným varováním pro společnosti závislé na čínském trhu.

Index Hang Seng China Enterprises Index po zprávě o amerických clech zpočátku klesl, ale později se zotavil a získal 3 %, protože investoři vyhodnotili uvážlivou povahu čínských protiopatření.

Strategické zaměření Číny na americké zboží

Nově zavedená cla Pekingu se týkají amerického zboží v hodnotě přibližně 13,9 miliardy USD na základě údajů o obchodu v roce 2024. Na položky v hodnotě 9,5 miliardy USD, včetně ropy, traktorů a užitkových vozidel, se bude vztahovat 10% clo, zatímco uhlí a zkapalněný zemní plyn v hodnotě 4,4 miliardy USD budou podléhat 15% dani.

Cílem čínských omezení je vyvinout hospodářský tlak na Washington, aniž by byl ohrožen vlastní přístup ke kritickým komoditám. Dopad nových čínských vývozních omezení na klíčové nerostné suroviny, jako je wolfram, však může být významnější. Na Čínu připadá přibližně 80 % celosvětové produkce wolframu, materiálu nezbytného pro vysoce výkonné aplikace, jako jsou například vojenské technologie pro výrobu pancéřových střel.

Společnost PVH Corp., která vlastní i Tommy Hilfiger, je od září pod drobnohledem čínských regulačních orgánů kvůli údajnému rozhodnutí přestat odebírat bavlnu ze Sin-ťiangu. Mezitím společnost Illumina, která je lídrem v oblasti genetického sekvenování, přímo konkuruje čínské společnosti BGI Genomics Co, což přispívá k dalšímu napětí v obchodním sporu.

Trumpova širší celní strategie a americko-čínské vztahy

O víkendu Trump nařídil rozsáhlá cla na čínský vývoz s odkazem na údajné selhání Pekingu při zamezování nelegálních toků drog do USA. jeho příkaz obsahoval eskalační klauzule, které by automaticky zvýšily cla, pokud by Čína podnikla odvetná opatření.

Mezitím kanadský premiér Justin Trudeau po jednání s Trumpem oznámil dočasné 30denní pozastavení vzájemných cel s USA, což signalizuje odlišný přístup ve srovnání s cílenější reakcí Číny.

Vypočítavá odveta Pekingu odráží širší snahu o zvládnutí napětí s Washingtonem při zachování otevřených kanálů pro jednání. Od setkání Si Ťin-pchinga s tehdejším americkým prezidentem Joem Bidenem v San Francisku v listopadu 2023 se oba státy zapojily do výměn na vysoké úrovni navzdory přetrvávajícím třenicím ohledně přístupu k technologiím a územním sporům. Si a Trump nedávno v telefonickém rozhovoru diskutovali o obchodu, TikToku a fentanylu, přičemž Trump naznačil, že brzy plánuje další diskusi.

„Skutečnost, že Trump udržuje přímou komunikaci s prezidentem Si, naznačuje, že cla jsou používána spíše jako nástroj vyjednávání než jako zásadní změna v obchodní politice USA a Číny,“ uvedl Wen-Ti Sung, nerezidentní pracovník Globálního čínského centra při Atlantic Council. „Zdá se, že Čína to chápe, a proto její poslední reakce zůstává selektivní a strategická.“