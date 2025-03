Čínské akcie rostou, protože Peking plánuje opatření na podporu spotřebitelů

Čínský akciový trh v pátek zaznamenal nejsilnější nárůst za poslední dva měsíce, a to díky růstu spotřebitelských akcií v souvislosti s rostoucím očekáváním zvýšené politické podpory tohoto sektoru.

Index CSI 300 vzrostl o 2,4 % a dosáhl nejvyšší úrovně od poloviny prosince, zatímco ukazatel čínských akcií kótovaných v Hongkongu do konce obchodní seance vzrostl o 2,8 %. Rallye byla podpořena oznámením, že klíčové vládní orgány včetně ministerstev financí a obchodu a centrální banky plánují v pondělí uspořádat tiskovou konferenci, na které představí opatření zaměřená na podporu spotřeby.

„Brífink o politice spotřeby zvýšil naděje na silnější vládní podporu,“ uvedl Šen Meng, ředitel pekingské investiční banky Chanson & Co. Upozornil však, že pokud nebudou zahrnuty podrobnosti o iniciativách týkajících se růstu příjmů, může nadšení trhu opadnout.

Páteční rally na trhu odráží obnovený optimismus ohledně politických stimulů, zejména poté, co vláda na nedávném zasedání Národního lidového kongresu (NPC) stanovila ambiciózní cíl hospodářského růstu ve výši přibližně 5 % pro rok 2025. Na znamení toho, že se rallye na akciích tažená technologiemi může rozšiřovat, zaznamenalo všech 10 sektorových indexů v rámci indexu CSI 300 zisky.

Podle Čena, analytika společnosti KGI Securities, se očekává, že úřady představí politiky včetně dotací na obchodování se spotřebním zbožím a zlepšení sociální péče, jako je například zlepšení služeb péče o děti a seniory.

Regulační orgány tlačí na rozšíření spotřebitelského financování

Čínský finanční regulátor se zavázal posílit spotřebitelské financování tím, že povzbudí banky, aby urychlily vydávání osobních půjček na podporu výdajů. Vláda rovněž zvažuje další opatření pro financování odvětví služeb, jako je maloobchod, ubytování, stravování, cestovní ruch, vzdělávání a zdravotní péče.

Dílčí index sledující akcie spotřebního zboží vyskočil o více než 5 %, což je jeho největší nárůst od 7. listopadu. Akcie významných výrobců alkoholu Kweichow Moutai Co. a Wuliangye Yibin Co. vzrostly každá o více než 5 %. Kromě toho akcie související s péčí o děti, jako jsou Beingmate Co. a Shanghai Aiyingshi Co. dosáhly denní hranice 10 % poté, co místní vlády oznámily nové dotace na péči o děti.

Sentiment ve spotřebitelském sektoru se výrazně zlepšil po zasedání NPC, kde čínští představitelé poprvé od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga do funkce před více než deseti lety upřednostnili zvýšení domácí spotřeby. Přestože konkrétní detaily politiky zůstávají nejasné, někteří analytici doporučili zvýšit expozici vůči spotřebitelským akciím.

Bankovní akcie rostou díky spekulacím o politice

Čínské bankovní akcie také rostly, protože investoři spekulovali, že politici by mohli snížit sazbu povinných minimálních rezerv (RRR) pro banky, čímž by se uvolnila likvidita pro další úvěrování. Zisky následovaly po prohlášení čínské centrální banky, která zopakovala svůj závazek snížit RRR a úrokové sazby ve vhodnou dobu, aby podpořila hospodářský růst.

Pozornost investorů se nyní přesouvá na pondělní zveřejnění klíčových ekonomických údajů v 10:00 místního času, které se týkají ledna a února. Podle průzkumu agentury Bloomberg mezi ekonomy prognózy naznačují, že maloobchodní tržby se pravděpodobně zlepšily, zatímco investice zůstaly ve srovnání s loňskými údaji stabilní.

Ačkoli jsou podpůrná opatření vlády pozitivním signálem pro zásoby související se spotřebou, někteří analytici zůstávají opatrní. „Skutečným testem bude, zda si tyto akcie dokáží udržet své zisky,“ uvedl Jeremy Yeo, analytik společnosti SMBC Nikko Securities v Tokiu. Poznamenal, že pokud čínské úřady zasáhnou v případě poklesu trhu, mohlo by to posílit vnímání „Xi put“ - podobně jako v případě minulých zásahů na trhu ze strany administrativy prezidenta Si Ťin-pchinga.