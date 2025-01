Čínský akciový trh zažívá nejhorší začátek roku za posledních deset let.

Čínské akcie zažily nejhorší začátek roku za posledních deset let kvůli slabším údajům o výrobě a očekávanému zvýšení cel. Index CSI 300 klesl o 2,9 % a index Hang Seng China Enterprises o 3,1 %, což svědčí o pokračující slabé důvěře investorů.

Zdroj: xStation

Hlavními faktory poklesu jsou neuspokojivé výsledky průzkumu Caixin ve zpracovatelském průmyslu a očekávání vyšších cel ze strany Donalda Trumpa. Výrazný pokles v poslední obchodní seanci roku 2024 stlačil index CSI 300 pod jeho 60denní průměr, což by mohlo vyvolat další výprodej. K poklesu přispělo i obchodování velkých bank, jako je Industrial and Commercial Bank of China, po vyplacení dividend.

Homin Lee ze společnosti Lombard Odier varoval před křehkým oživením čínské ekonomiky a potřebou dalších kroků vlády k posílení důvěry. Ačkoli akcie v roce 2024 vzrostly o 15 %, většina zisků přišla po zářijových stimulacích a od té doby trh stagnuje.

Po prosincové konferenci o hospodářské politice Čína signalizovala zvýšení veřejných výdajů a zaměření na podporu spotřeby. Výraznější stimuly však investoři očekávají až v březnu během důležitých legislativních jednání. Někteří analytici, včetně Charu Chanana ze společnosti Saxo Markets, doporučují omezit expozici vůči čínským akciím.

Objemy obchodů v Hongkongu ve čtvrtek prudce vzrostly, ale na pevnině zůstaly nízké, což naznačuje opatrnost investorů. Podle Liu Dežuna, manažera společnosti Beijing Kaiyuan Private Fund Management, může být pokles částečně způsoben technickými faktory a obavami před inaugurací Donalda Trumpa.