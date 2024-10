Co očekávat od rozhodnutí BoC❓

📉Kanadský dolar před rozhodnutím centrální banky oslabuje

Očekává se, že Bank of Canada (BoC) sníží úrokové sazby již na třetím zasedání v řadě. Obavy z inflace v kanadské ekonomice slábnou a představitelé BoC věnují stále větší pozornost oslabujícímu trhu práce.

Klíčové body z dnešního rozhodnutí BoC:

Rozhodnutí bankéřů bude oznámeno ve 15:45. Tisková konference s šéfem BoC Macklem je naplánována na 16:30.

Snížení sazeb o 25 bazických bodů bylo trhem plně započítáno. Pravděpodobnost snížení sazeb o 50 bazických bodů je 17 %.

Při takovém tržním ocenění by zhmotnění scénáře snížení sazeb o 25 bodů + náznaky konzervativnějšího postoje bankéřů mohly kanadský dolar i přes snížení posílit.

Do konce letošního roku trh odhaduje, že snížení sazeb bude činit celkem 81 bazických bodů (pro srovnání, v USA je to 104 bazických bodů, ve Velké Británii 43 bazických bodů, v eurozóně 61 bazických bodů a ve Švýcarsku 53 bazických bodů).

Ekonomové oslovení agenturou Bloomberg předpokládají, že Bank of Canada sníží sazby o čtvrt procentního bodu na každém z příštích pěti zasedání a referenční sazba klesne do poloviny roku 2025 na 3 %. Tím by se dostala do tzv. neutrálního pásma banky, což je odhadovaná úroveň, při níž úrokové sazby ani nezpomalují, ani nestimulují ekonomiku.

Zdroj: Bloomberg Financial LP

Makroekonomické prostředí:

V červnu se guvernér BoC Macklem stal prvním centrálním bankéřem skupiny sedmi zemí, který uvolnil měnovou politiku. Představitelé signalizovali, že je „rozumné“ očekávat další snižování měnové politiky, pokud bude meziroční růst cen nadále zpomalovat. Inflace se nyní již sedm měsíců pohybuje v kontrolním pásmu banky 1 % až 3 % a v červenci dosáhla 2,5 %. Zpomalují také fundamentální ukazatele ekonomiky, což vytváří tlak na uvolnění měnových podmínek v ekonomice.

Inflační tlaky v Kanadě klesají a stabilizují se i mzdové tlaky. Zdroj: XTB

Míra nezaměstnanosti vzrostla z 5 % na začátku loňského roku na 6,4 %. Zdroj: XTB

Kanadští spotřebitelé pociťují dopady vyšších nákladů na půjčky a spotřeba domácností na osobu zůstává nízká. Zdroj: XTB

Banka potvrdila, že se začíná více zaměřovat na rizika pro ekonomiku. Ve shrnutí červencového zasedání úředníci uvedli, že strávili „dost času“ diskusí o oslabujícím trhu práce v zemi. Od července je také jasné, že Federální rezervní systém brzy sníží úrokové sazby. To by mělo pomoci rozptýlit obavy, že Macklem příliš rychle předstihne největšího obchodního partnera Kanady, což je scénář, který by znamenal riziko tlaku na kanadský dolar. Kanadská ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí meziročním tempem 2,1 %, ale většina růstu byla tažena vládními výdaji a první známky naznačují, že ve třetím čtvrtletí dojde ke zpomalení.

Pohled na pár USDCAD:

Pár USDCAD se na začátku dnešní seance drží v pásmu včerejšího intradenního maxima. Po dynamickém klesajícím trendu, který započal na začátku srpna, došlo k odrazu, který zastavil pokles v zóně 1,34355 kanadských dolarů. Ve střednědobém horizontu se zdá, že celkový růstový trend nebyl přerušen. Nejdůležitějším kontrolním bodem, který by mohl naznačovat převahu býků nebo medvědů, může být zóna průsečíku 50-, 100- a 200denních exponenciálních klouzavých průměrů, které vymezují technické objímání klesajícího trendu. Klíčovým bodem podpory však zůstává zóna lokálních minim z konce srpna. Zdroj: xStation