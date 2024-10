Co očekávat od rozhodnutí BOJ❓

Holubičí snížení sazeb v USA otřáslo náladou v globální ekonomice. Zatímco peněžní trhy spravedlivě sázely na rozhodnější snížení o 50 bazických bodů, ekonomové dotazovaní pro Bloomberg se ocitli proti všem předpokladům a ve velké většině zvolili standardních 25 bazických bodů. Vzhledem k tomu, že napětí se v USA částečně uvolnilo, všechny oči se obracejí k Bank of Japan, která je připravena zítra oznámit svou politiku.

Co očekávat od BoJ?

Všeobecně se očekává, že Bank of Japan ponechá svou základní úrokovou sazbu beze změny, přičemž cílová sazba zůstane na současné úrovni 0,25 procenta. Peněžní trh je v současné době přesvědčen, že BoJ zůstane na správné cestě se svými současnými sazbami a nenechá téměř žádný prostor pro jakýkoli pohyb v politice.

Peněžní trhy oceňují 1% šancí na snížení sazeb, což prakticky naznačuje, že na příštím zasedání nedojde ke změně politiky. Zdroj: xStation5

Ne tak jestřábí Ueda

Nedávno neočekávané zvýšení sazeb v Japonsku vyvolalo na finančních trzích všeobecné znepokojení kvůli prudkému obratu ve směru měnové politiky v Japonsku a USA. Zatímco červencové údaje o práci vyvíjely značný tlak na Fed, aby agresivněji snižoval úrokové sazby, BoJ's Ueda zdůraznila ochotu centrální banky zvýšit úrokové sazby, pokud bude inflace dále stoupat. Přestože je CPI za červenec mírně nad očekáváním (2,9 %, oček.: 2,7 %, předchozí: 2,8 %), existuje pevná shoda, že BoJ odloží případné úpravy na další rok, protože chce nejprve vidět dopady nedávného zvýšení o 0,15 bp.

Úroková sazba v Japonsku je na svém 16letém maximu. Měnová politika BoJ již snížila inflaci z jejích nedávných vrcholů, zatímco nadcházející hodnoty CPI zůstávají zásadní pro další úpravy politiky. Zdroj: XTB Research / Bloomberg Finance L.P.

V tuto chvíli trh oceňuje, že BoJ během příštích 12 měsíců zvýší úrokové sazby o 22 bazických bodů. To znamená, že efektivní úrokové sazby zůstanou v blízké budoucnosti v oblasti 0,25 %. To by mohlo v dlouhodobém horizontu vést k opětovnému tlaku na pokles jenu vůči bankám (a měnám, které zastupují), které udržují „jestřábí“ politiku. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.

USDJPY posiluje navzdory snížení Fedu o 50 bp

Tlumená očekávání vůči politice BoJ pomohla dolaru získat vůči jenu, zatímco posiloval vůči všem ostatním hlavním měnám. Mohli bychom očekávat potenciální reverzi kolem kurzu 143-143,100, jakmile rozhodnutí japonské centrální banky zapadne a data CPI nastaví náladu na nadcházející měsíc.

Z technického hlediska však pár USDJPY nepřetržitě zůstává v dynamickém sestupném trendu, o čemž svědčí i směrem dolů vychýlené klouzavé průměry. Zdroj: xStation5