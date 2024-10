Dává srpnová zpráva o CPI Fedu zelenou ke snížení úrokových sazeb? 🔎

Dnes byly zveřejněny údaje o inflaci v USA. Srpnová inflace dopadla v případě celkového ukazatele poměrně optimisticky (2,5 % meziročně, pod očekávanými 2,6 % meziročně). Ukazatel jádrové inflace však trhy negativně překvapil. Ačkoli meziroční míra inflace odpovídala očekávání na úrovni 3,2 % meziročně, meziměsíční změna byla mírně vyšší (0,3 % meziměsíčně) oproti očekávání 0,2 % meziměsíčně.



V posledních dvou týdnech trh spekuloval, zda Fed na svém zasedání 18. září sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů nebo o 50 bazických bodů. V tuto chvíli se zdá, že údaje naznačují menší snížení sazeb. V prvotní reakci po zveřejnění údajů dolarový index prudce posílil a EURUSD krátce testoval úroveň 1,1000. Pozorovali jsme silný nárůst výnosů dluhopisů a na akciovém trhu převažoval výprodej. V současné době je šance na snížení sazeb o 50 bazických bodů pouze 15-17 %, zatímco před týdnem před zveřejněním údajů z trhu práce to bylo přibližně 50 %.



V letošním roce trh stále oceňuje šanci na uvolnění sazeb ze strany Fedu o 100 bazických bodů, takže snížení je velmi ve hře. Navzdory zdání mohou být údaje členy FOMC přijaty pozitivně, a to vzhledem k dynamice jednotlivých složek spotřebního koše. Zveme vás na podrobnou analýzu zprávy na základě nejnovějších údajů.



Hlavní a jádrová inflace



Dynamika hlavní inflace je poměrně uspokojivá. Hodnota 2,5 % je velmi blízko inflačního cíle Fedu a v horních mezích hodnot z posledních několika let. Jádrová inflace (bez cen energií a potravin) však zůstává na vysoké úrovni.

Proč zůstává jádrová inflace vysoko?

Při bližším zkoumání podrobných složek inflace vidíme, že mnoho složek zůstalo i v deflaci. Největší a prakticky jedinou složkou, která zůstala vysoká, jsou ceny nájemného z bytů. Právě neočekávaný nárůst v tomto sektoru způsobil oživení jádrové inflace. V případě hlavní inflace byly ceny nájemního bydlení částečně kompenzovány negativní dynamikou cen energií.

Ceny nájemního bydlení se na 2,5% růstu indexu spotřebitelských cen podílejí až 1,9 %. Neméně důležitý přísrustek představují ceny dopravních služeb, které ke konečnému hlavnímu ukazateli CPI přidaly dalších 0,5 %.



Ceny přístřeší se mírně zvyšují. Vysoká korelace s údaji o cenách domů společnosti Case Shiller však naznačuje, že dnešní údaj je pravděpodobně jednorázovou odchylkou od dlouhodobého klesajícího trendu.



Zachránila report ropa?

Ceny ropy v průběhu srpna prudce klesaly a obavy ze zpomalení ekonomiky tyto poklesy udržují i v září. Ceny energií snížily inflaci celkem o 0,37 %. Na základě údajů z níže uvedeného grafu lze konstatovat, že pokles cen ropy pokračuje, což znamená stále levnější pohonné hmoty.



Jak by Fed mohl zprávu přijmout?

Zpráva by mohla pro Fed dopadnout relativně dobře. Jádrová inflace sice mohla zklamat, ale její základ není v širokých službách, jako tomu bylo doposud, ale především v cenách nájemního bydlení. Tento sektor inflačního koše nesouvisí s poptávkovou stranou a oproti ostatním segmentům je výrazně opožděn. Mezitím silná deflace ve službách plus deflační tlak cen pohonných hmot dávají Fedu plnou zelenou k tomu, aby příští týden zahájil uvolňování měnové politiky. Snížení bude s největší pravděpodobností činit 25 bazických bodů, což je v souladu s dosud transparentní komunikací Fedu.