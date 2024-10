DE40: Tržní euforie po rozhodnutí Fedu. DAX atakuje hranici 19 000

Býci tlačí kontrakty DAX nad 19 000

Evropské trhy v euforii po rozhodnutí Fedu

RWE a Bayer oznamují nová partnerství

Takové oživení jsme na evropských trzích dlouho nezažili. Holubičí snížení sazeb o 50 bazických bodů v USA bylo daleko od toho, co většina ekonomů očekávala, protože neortodoxní liberalizace měnové politiky by mohla být interpretována jako znamení alarmujících podmínek v americké ekonomice. Mezitím trhy zažívají poměrně žhavé oživení, podporované takzvaným „velkým snížením sazeb“ a prohlášeními předsedy Powella, zdůrazňujícího, že nižší sazby mají pouze udržet již tak slibný výhled pro americkou ekonomiku.

Evropské indexy jsou dnes všechny v zeleném. Největší zisky zaznamenaly rakouský ATX (téměř 2 %) a francouzský CAC40 (+1,7 %), které v posledních dnech nejvíce zaostávaly. Britský FTSE 100 vzrostl o 0,9 %, italský FTSE MIB a polský WIG20 oba přidávají kolem 0,75 %, zatímco španělský IBEX35 si připisuje přibližně 0,4 %.

DE40

Býci si udržují kontrolu nad DAX a tlačí kontrakty na německém indexu nad úroveň 19 000. Graf se agresivně vzdálil od obou vážených klouzavých průměrů, které jsou již několik dní v býčím zarovnání (ten rychlejší/světlejší nad pomalejším/tmavě fialovým). Kontrakty DAX jsou v současné době na cestě k dosažení nových historických maxim nad úrovní 19 030.

Firemní novinky:

Deutsche Telekom (DTE.DE): Obavy vznesené T-Mobile US ohledně výnosů ze služeb v roce 2025 táhnou akcie společnosti (-1,5 %). Společnost se zavázala, že do roku 2027 dosáhne akcionářského výnosu ve výši 50 miliard dolarů, což je o něco konzervativnější, než se očekávalo, a vyvíjí tlak na budoucí růstový potenciál společnosti.

Commerzbank (CBK.DE): Banka plánuje urychlit hledání nového generálního ředitele s ohledem na potenciální akvizici UniCredit. Společnost se připravuje reagovat na prohlášení UniCredit poté, co UniCredit získala 9% podíl. Kandidátkou na přední místo je současná finanční ředitelka Bettina Orloppová, i když představenstvo stále zvažuje externí kandidáty. Akcie Commerzbank dnes oslabují o 0,7 %.

RWE (RWE.DE): Energetická společnost uzavřela partnerství s AM Green pro dodávky zeleného čpavku počínaje rokem 2027. Tato surovina je zdrojem energie s nulovými emisemi, který splňuje evropské normy pro obnovitelná paliva, a cílem spolupráce mezi energetickými společnostmi je uspokojit rostoucí poptávku. Akcie RWE aktuálně rostou o 1,2 %.

BMW (BMW.DE): Akcie společnosti se odrážejí o 3 % poté, co Citi zvýšila svůj rating z „prodat“ na „neutrální“. Analytici se domnívají, že současné ocenění je příliš nízké, a to i s ohledem na obavy ohledně zisků ze začátku tohoto měsíce.

Bayer (BAY.DE): Německá farmaceutická společnost v prohlášení o záměru uvedla na trh s Trinity Biontech novou generaci zařízení pro kontinuální monitorování glukózy (CGM) v reálném čase v Indii a Číně. Společnosti získaly pozitivní výsledky z tržních testů, přičemž poptávka po takových řešeních mezi diabetiky neustále roste. Akcie Bayeru dnes posílily o 3,1 %.