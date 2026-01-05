Denní shrnutí: Akcie rostou navzdory geopolitickému chaosu, dolar oslabuje (05.01.2026)

- Indexy na Wall Street zahájily týden silným růstem, přičemž optimismus v sektorech spojených s umělou inteligencí převážil nad obavami z geopolitických rizik po útoku USA na Venezuelu. Nejvýrazněji posiluje US30 (přibližně +1,6 %), následovaný US2000 (+1,55 %), US100 (+1 %) a US500 (+0,75 %).
- Dnešní růst indexu DJIA táhnou především bankovní akcie v očekávání výsledků hospodaření v příštím týdnu (JPM.US +3,3 %, GS.US +4,4 %). Mezi nejvýkonnější sektory patří i ropný průmysl, vedený akciemi Chevron (CVX.US +5,6 %).
- Nicolás Maduro se objevil před soudem v Manhattanu, kde odmítl obvinění včetně narco-terorismu, pašování kokainu a držení samopalu. Na mimořádném zasedání OSN odsoudily Spojené státy země včetně Číny, které obvinily Washington z porušování venezuelské suverenity, bezpečnosti a práv a kritizovaly jeho roli „světového policisty“.
- Americký ISM Manufacturing PMI v prosinci nečekaně klesl na 47,9 z listopadových 48,2 (očekávání: 48,3). Produkce vzrostla, zatímco zaměstnanost, nové objednávky a importy dále klesaly. Jediným rostoucím sektorem zůstávají počítače a elektronika.
- Evropské trhy sebevědomě navázaly na růst z minulého týdne, přičemž index Stoxx 600 poprvé překonal symbolickou hranici 600 bodů. Největší zisky byly zaznamenány v Nizozemsku (NED25 +1,35 %) a Německu (DE40 +1,1 %). UK100 vzrostl o 0,17 %, Švýcarsko (SUI20) stagnovalo kvůli slabosti v defenzivních sektorech, jako je farmacie, zatímco Francie (FRA40 -0,1 %) a Polsko (W20: -0,8 %) oslabily.
- Index amerického dolaru klesá o 0,13 % navzdory ranním ziskům, což naznačuje nerovnoměrný dopad napětí mezi USA a Venezuelou na poptávku po bezpečných aktivech. Mezi hlavní měnové zisky patří libra (GBPUSD +0,6 %, EURGBP -0,45 %), sílí i australský a novozélandský dolar (AUDUSD +0,4 %, NZDUSD +0,5 %). EURUSD se drží poblíž 1,172 beze změny.
- Drahé kovy obnovily svůj růst i přes absenci výrazného návratu averze k riziku. Nejvíce posiluje platina (+6,5 %), zlato roste o 2,6 % na 4 443 USD za unci a stříbro o 5,5 % na 76,62 USD za unci.
- Ropa se odrazila od dvoutýdenního minima a přešla do kladných hodnot (Brent +1,75 %, WTI +1,9 %). Zemní plyn klesá o 4,1 % v reakci na nové předpovědi teplejšího lednového počasí a rostoucí nabídku.
- K růstu se přidávají i kryptoměny. Bitcoin posiluje o 3,15 % na 94 131 USD, Ethereum přidává 2,1 % na 3 205 USD.
