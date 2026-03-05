Saúdská Arábie přesměrovává ropu🛢️

-
Hormuzský průliv je prakticky uzavřen, což ohrožuje až 20 % světových dodávek ropy.
Saúdská Arábie přesměrovává export do přístavu Yanbu na Rudém moři.
Export z Yanbu vzrostl na 2,5 mil. barelů denně.
Cena ropy Brent překročila 80 USD a od minulého týdne vzrostla asi o 15 %.
Válka s Íránem zásadně narušila dopravu ropy v oblasti Perského zálivu a prakticky zablokovala strategický Hormuzský průliv, kterým běžně prochází přibližně 20 % světových dodávek ropy. Saúdská Arábie proto rychle přesměrovává export své ropy na západní pobřeží Rudého moře, aby udržela dodávky na světové trhy.
Klíčovou roli v této strategii hraje přístav Yanbu, kam je ropa přepravována potrubím z hlavních těžebních oblastí na východě země. Podle dat o tankerech od Bloomberg opustilo během prvních čtyř dnů března tento přístav pět supertankerů typu VLCC, které dohromady přepravují přibližně 10 milionů barelů ropy.
Exporty z Yanbu se tak prudce zvýšily na přibližně 2,5 milionu barelů denně, zatímco v únoru činily pouze kolem 786 tisíc barelů denně. Saúdská Arábie se tím snaží kompenzovat problémy v Perském zálivu, kde se tankery kvůli bezpečnostní situaci obtížně dostávají z regionu.
Výhodou Saúdské Arábie je její rozsáhlá infrastruktura. Státní ropný gigant Aramco může využít potrubní systém, který má teoretickou kapacitu přepravit většinu z přibližně 7 milionů barelů ropy denně, které země exportuje.
Krize však zasahuje celý region. S uzavřeným Hormuzem se rychle plní skladovací kapacity v rafineriích i na ropných polích. Nedostatek tankerů navíc komplikuje export. Irák už kvůli plným zásobníkům začal omezovat produkci, a podle analytiků JPMorgan by podobná situace mohla během méně než dvou týdnů nastat také v Kuvajtu.
Dopady jsou viditelné i na trzích. Cena ropy Brent vzrostla od konce minulého týdne o téměř 15 % a poprvé za více než rok překročila hranici 80 USD za barel. Ještě výrazněji reagoval evropský trh s plynem poté, co Katar dočasně omezil produkci LNG.
Pokud by blokáda Hormuzského průlivu přetrvala delší dobu, mohlo by dojít k výraznému omezení globálních dodávek energie a dalšímu růstu cen ropy i plynu.
