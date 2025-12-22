Denní shrnutí: Dolar ustupuje, ropa se zotavuje kvůli napětí mezi USA a Venezuelou (22.12.2025)

- Wall Street směřuje ke konci pondělní seance v kladném teritoriu a navazuje na růsty z konce minulého týdne. Lídrem růstu je index malých firem Russell 2000 (US2000: +1,4 %), zatímco S&P 500 přidává přibližně 0,6 % a Nasdaq i DJIA posilují o zhruba 0,5 %.
- Nvidia plánuje zahájit dodávky čipů H200 do Číny v únoru 2026, ještě před lunárním novým rokem, s využitím stávajících zásob. Zpráva zapadá do postupného uvolňování amerických exportních omezení a byla investory pozitivně přijata (NVDA.US: +1,3 %).
- Napětí mezi USA a Venezuelou rychle eskaluje poté, co americká pobřežní stráž zadržela venezuelské tankery, obvinila Caracas z obcházení sankcí a financování drogové kriminality. Venezuela v reakci oznámila záměr podat stížnost k OSN. Konflikt sílí zároveň s rostoucí vojenskou přítomností USA v Karibiku.
- Podle představitele Fedu Stephena Mirana obsahovala nedávná inflační data z USA – zejména v oblasti bydlení – anomálie související s uzavírkami úřadů. Dodal, že nevidí známky recese, ale rizika by mohla vzrůst, pokud Fed nebude pokračovat ve snižování sazeb.
- Mezitím Isabelle Schnabel z ECB uvedla, že v eurozóně nelze v dohledné době očekávat zvyšování úrokových sazeb.
- Evropské trhy byly převážně v červených číslech. Futures na francouzský CAC40 (FRA40: -0,36 %) zaostávaly kvůli politickému riziku kolem rozpočtu. Ztráty zaznamenaly také ITA40 (-0,3 %), SPA35 (-0,2 %), UK100 (-0,1 %) a NED25 (-0,1 %). Německý DE40 posílil o 0,05 %, zatímco polský W20 navýšil zisky o dalších 0,6 %.
- Euforie na trhu s drahými kovy pokračuje, podporovaná holubičími očekáváními ohledně Fedu v roce 2026 a eskalujícím konfliktem mezi USA a Venezuelou. Zlato skokově roste o 2,2 % na nové rekordní maximum 4 435 USD za unci, zatímco stříbro posiluje o 2 % na 68,50 USD za unci.
- Na devizových trzích zaznamenává dolarový index největší pokles za více než týden (USDIDX: -0,4 %). Antipodské měny vedou zisky v rámci G10 (AUDUSD, NZDUSD: kolem +0,8 %), zatímco libra posiluje po souladu dat HDP s očekáváním (GBPUSD: +0,6 %). EURUSD umazává ztráty z minulého týdne a roste o 0,3 % na 1,175.
- Konflikt mezi Venezuelou a USA tlačí vzhůru ceny ropy Brent a WTI (přibližně +2,3 %). Naopak NATGAS klesá o zhruba 4,7 % kvůli teplejším předpovědím počasí do 6. ledna a rekordní americké produkci 109,9 miliardy kubických stop denně.
- Bitcoin posiluje o 1,1 % na 89 500 USD, zatímco Ethereum roste o 1,15 % na 3 035 USD.
