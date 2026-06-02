Denní shrnutí: Dvě tváře AI – palivo pro trh a nákladná zátěž

📈 Akciový trh – situace na trhu a technologický sektor
- Seance na Wall Street začala mírnými poklesy kvůli vyčkávání na vývoj na Blízkém východě. Krátce před 20:00 však americké indexy získávají část hodnoty.
- Na trzích panuje zmatek ohledně mírových jednání – íránská média informovala o zastavení komunikační výměny s USA kvůli izraelským vojenským akcím v Libanonu a hrozbě blokády Hormuzského průlivu, zatímco prezident Donald Trump a ministr zahraničí Marco Rubio ujistili, že jednání stále rychle pokračují a dohoda pokrývající íránský jaderný program je možná.
- V posledních minutách se na Truth Social objevil příspěvek Donalda Trumpa, ve kterém uvedl, že „není pravda, že Spojené státy a Írán přerušily kontakt“.
- Alphabet (Google) oznámil masivní plán získat 80 miliard USD na rozvoj AI infrastruktury, včetně 10 miliard USD od fondu Berkshire Hathaway Warrena Buffetta. Akcie společnosti však klesly zhruba o 2,4 %, což investoři interpretovali jako důkaz obrovských nákladů AI „závodů ve zbrojení“.
- Akcie Marvell Technology vyskočily téměř o 30 % poté, co generální ředitel Nvidie Jensen Huang naznačil, že Marvell by mohl být další společností s oceněním jednoho bilionu dolarů.
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) oznámil rekordní čtvrtletní výsledky tažené poptávkou po serverech pro AI datová centra, což poslalo akcie společnosti výše o více než 21 %.
- Anthropic, tvůrce bota Claude, podal důvěrnou žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO), čímž v tomto kroku předběhl konkurenční OpenAI.
- Pozitivní sentiment doprovázel investory v Evropě, kde drtivá většina burz zakončila den solidními zisky: britský FTSE 100 vzrostl o 0,3 %, francouzský CAC 40 o 0,7 %, německý DAX o 0,5 % a španělský IBEX 35 o 0,5 %.
📊 Makroekonomika
- Zpráva JOLTS z amerického trhu práce ukázala, že počet volných pracovních míst v dubnu činil 7,618 milionu, což bylo výrazně nad tržním očekáváním 6,860 milionu. To signalizuje robustní ekonomiku, která by mohla přimět americkou centrální banku Fed k delšímu zachování jestřábí politiky, tedy vyšších úrokových sazeb, v boji proti inflaci.
- Podle rychlého odhadu Eurostatu z 2. června 2026 vzrostla meziroční inflace v eurozóně v květnu 2026 na 3,2 % oproti 3,0 % zaznamenaným v dubnu.
- V rámci struktury inflace v eurozóně za květen 2026 zaznamenaly nejvyšší meziroční růst energie, a to 10,9 % oproti 10,8 % v dubnu. Služby vzrostly na 3,5 % oproti 3,0 % v dubnu, tempo růstu potravin, alkoholu a tabáku zpomalilo na 2,0 % oproti 2,4 % v dubnu a neenergetické průmyslové zboží mírně vzrostlo na 0,9 % oproti 0,8 % v dubnu.
- Z geografického pohledu byla v eurozóně v květnu nejvyšší meziroční inflace zaznamenána v Bulharsku (6,3 %), Litvě (5,1 %) a Řecku (5,0 %), zatímco nejnižší cenové úrovně byly pozorovány na Maltě (2,1 %) a v Německu (2,7 %).
- Na meziměsíční bázi, tedy v květnu oproti dubnu 2026, celkový cenový index v eurozóně vzrostl minimálně o 0,1 %.
💰 Komodity a drahé kovy
- Pozitivní sentiment dnes podporuje drahé kovy – zlato roste zhruba o 0,3 % a překonává hranici 4 500 USD za unci, zatímco stříbro si připisuje 0,6 % a testuje úroveň 76 USD.
- Informační chaos a smíšené signály přicházející z Blízkého východu způsobují mírný odraz cen ropy, v důsledku čehož Brent roste o více než 1 % a překonává hranici 96 USD.
- Dřívější pokles cen byl reakcí na naděje na omezenou deeskalaci napětí v Libanonu a vyjádření Donalda Trumpa, který naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo během příštího týdne.
- Americký prezident zároveň připustil, že v jednáních nastaly komplikace, neposkytl však k tomu žádné konkrétní podrobnosti.
- Trh s ropou zůstává velmi citlivý na jakoukoli komunikaci týkající se Íránu, kterou nelze vždy okamžitě ověřit.
- Důležité je, že ani úplná a okamžitá deeskalace konfliktu neodstraňuje základní nabídkové riziko, které drží ceny komodit zvýšené. Trh je však nadále odhodlán započítávat scénáře klesajících cen ropy.
🪙 Kryptoměny
- Negativní sentiment je jasně patrný na trhu kryptoměn, kde Bitcoin ztrácí téměř 6 % a klesá pod 68 000 USD, zatímco Ethereum odepisuje více než 3 % a testuje úroveň 1 900 USD.
