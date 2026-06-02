US Open: Wall Street ztrácí momentum, zatímco náklady na AI a napětí na Blízkém východě ochlazují sentiment

Začátek dnešní seance na Wall Street přináší ochlazení sentimentu. Hlavní indexy otevírají v červených číslech. Ještě nedávno americké benchmarky testovaly historická maxima, ale v posledních dnech byli investoři nuceni rychle přehodnocovat své pozice. Trh se ocitl pod tlakem nákladného technologického souboje v sektoru umělé inteligence a rostoucího informačního šumu z Blízkého východu.
Technologický sektor, který byl měsíce páteří rally, zůstává hlavním zdrojem tlaku. Dnes však začíná zatěžovat indexy kvůli rostoucím nákladům na udržení vedoucí pozice v závodě o AI. Zvláštní pozornost přitahují plány společnosti Alphabet (GOOGL.US), která chce získat až 80 miliard USD dodatečného kapitálu na financování své infrastruktury. Samotný rozsah těchto výdajů vysílá trhu jasný signál, že technologická revoluce spotřebovává obrovské množství kapitálu. To přirozeně vyvolává otázky ohledně tempa monetizace a budoucí návratnosti investic. Přestože poptávka po AI řešeních zůstává velmi silná, investoři stále častěji zpochybňují vztah mezi rostoucími výdaji a budoucí ziskovostí.
Druhým klíčovým faktorem zůstává geopolitika. Nejistota kolem jednání mezi USA a Íránem a příliv protichůdných informací udržují volatilitu zvýšenou. Na jedné straně se objevují náznaky možného průlomu v jednáních v nejbližších dnech. Na druhé straně absence konkrétních dohod a zprávy o patové situaci udržují mezi účastníky trhu opatrnost. V pozadí nadále zůstává riziko narušení provozu v Hormuzském průlivu, který je klíčový pro globální dodávky ropy. To podporuje obavy z možného inflačního impulsu a omezuje prostor pro holubičtější politiku Fedu.
Dnešní slabost trhu tak zapadá do širšího obrazu rostoucí selektivity. Po období téměř bezpodmínečného nadšení pro AI a Big Tech trh viditelně přechází do fáze, ve které už nejsou klíčové pouze růstové příběhy, ale také nákladová disciplína a skutečná schopnost generovat návratnost z masivních investic.
Futures na S&P 500 (US500) jsou dnes pod mírným prodejním tlakem, i když se jejich kotace pohybují blízko výchozí úrovně. O silném medvědím impulsu na trhu je nyní těžké mluvit. Dominuje spíše jasné vyčkávání a nejistota investorů. Účastníci trhu se zdržují větších pozic před příchodem dalších makroekonomických a geopolitických signálů. Trh se pohybuje v úzkém obchodním pásmu, což odráží dočasnou rovnováhu sil mezi snahou vybírat zisky na vysokých úrovních a absencí jasných důvodů pro hlubší výprodej.
Firemní zprávy
- Akcie Broadcom (AVGO.US) rostou přibližně o 6 % po představení nového portfolia řešení Edge AI pro chytré domácnosti a firmy. Patří sem zařízení s technologií Wi-Fi 8, vyvinutou ve spolupráci se společností Samsung (SMSN.UK). Nové čipsety vybavené neurálními procesory NPU mají zpracovávat AI úlohy lokálně na okraji sítě. To sníží latenci a odlehčí cloudové infrastruktuře.
- Akcie Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) vzrostly o 25 % po oznámení vynikajících finančních výsledků a zvýšení budoucího výhledu. Děje se tak v době, kdy firmy ve velkém nakupují servery, tradiční i zaměřené na AI, a jsou ochotny platit výrazně vyšší ceny, aby se ochránily před nedostatkem hardwaru na trhu.
- Super Micro Computer (SMCI.US) představila novou platformu AMD Helios. Jde o energeticky efektivní serverový systém připravený k nasazení, který díky partnerství s ARM umožňuje vměstnat více výpočetního výkonu do jednoho serverového racku při nižší spotřebě elektřiny. Platforma je určena pro datová centra a systémy umělé inteligence. Umožňuje rychlé nasazení a snadné škálování kapacity bez nutnosti budovat infrastrukturu od nuly. Firmy tak mohou rozšiřovat svá AI datová centra rychleji a levněji, přičemž udrží spotřebu energie nízko.
- Jensen Huang, generální ředitel Nvidie, prohlásil, že Marvell Technology (MRVL.US) by se mohla stát dalším výrobcem čipů s hodnotou 1 bilion USD. Jde o pokračování strategie Nvidie investovat do technologických partnerů, kteří podporují AI infrastrukturu. V tomto případě Marvell dodává vlastní síťové čipy a řešení pro datovou konektivitu v AI datových centrech.
