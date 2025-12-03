Denní shrnutí: Euforie u small caps; měď proráží nová maxima 🚀

- Americké indexy zahájily obchodování opatrně, ale uzavírají den mírně výše. Jasnými lídry dnešního obchodování jsou společnosti z US200 (index Russell 2000 +1,50 %), tedy small caps.
- Zisky podporují především optimistická data PMI a ISM a slabší údaje ADP, které posilují naděje na snížení sazeb Fedu v prosinci.
- Společnosti z hlavního indexu US500 si vedou mírně hůře, ale index i tak vzrostl o 0,28 %. Nejhůře si vedou technologické firmy – US100 přidal pouze +0,07 %, přičemž hlavní brzdou byly Nvidia, Microsoft, Eli Lilly a Netflix.
- Měď pokračuje v růstu a dosáhla nového historického maxima nad 11 400 USD za tunu. Trh se obává blížícího se nedostatku mědi. Čínské rafinerie omezují produkci a série těžebních nehod v posledních měsících výrazně snížila nabídku suroviny.
- Zpráva ADP o zaměstnanosti v soukromém sektoru ukázala pokles o 32 tisíce pracovních míst v listopadu, zejména kvůli propouštění v malých firmách. Střední a velké podniky naopak nábor zvyšují, což ukazuje na nerovnoměrnost trhu práce. Makro prostředí zůstává nejisté a kupní síla spotřebitelů slábne.
- Listopadová zpráva ISM o sektoru služeb naznačuje mírné, ale stabilní tempo růstu aktivity v USA. Hlavní index ISM služeb vzrostl na 52,6.
- Cenový index zaznamenal výrazný pokles na 65,4 z 70,0. To naznačuje ochlazení inflačních tlaků v sektoru služeb, ačkoli hodnota indexu zůstává vysoká.
- Měsíční průmyslová výroba v USA se mírně zlepšila z -0,1 % na +0,1 %, čímž překonala odhady 0 %. Využití kapacit zůstalo zhruba beze změny, což zaostalo za očekáváním trhu.
- Microsoft popřel zprávu The Information, podle níž měla společnost snížit cíle růstu tržeb a kvóty u vybraných produktů spojených s AI, poté co některé týmy nesplnily interní cíle. Po zveřejnění zprávy akcie Microsoftu zpočátku klesly téměř o -3 % na přibližně 475 USD, ale následně se částečně zotavily na zhruba -1,65 %, obchodují se okolo 481 USD.
- Kryptoměny nadále rostou. Bitcoin překonal 93 000 USD se ziskem 2,00 %. Ethereum přidává ještě více, +4,50 % na 3 133 USD. Tržní kapitalizace ostatních altcoinů vzrostla o 1,91 % na 892 miliard USD.
