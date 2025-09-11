Denní shrnutí: Indexy na historických maximech, dolar oslabuje 💲

- Americké akciové indexy rostou na rekordní úrovně. US500 přidává 0,80 % na 6 590 bodů, US100 roste o 0,70 % a překonává hranici 24 000 bodů, zatímco index malých firem US2000 posiluje o 1,70 % na 2 417 bodů.
- US30 vystoupal na historické maximum nad 46 000 bodů, tažen růstem akcií Goldman Sachs, UnitedHealth Group a Caterpillar.
- Akcie Oracle oslabují o více než 5 % po včerejším růstu spojeném s dohodou s OpenAI. Naopak Micron dnes přidává 10 % poté, co Citi zvýšila cílovou cenu ze 150 USD na 175 USD.
- Po dnešní sérii amerických makrodat je dolar nejslabší měnou z G10. Index dolaru USDIDX klesá o 0,28 %, zatímco EURUSD posiluje o 0,30 %. Mezi nejsilnějšími měnami je australský dolar.
- Jelikož zpráva o CPI nepřinesla větší překvapení, klíčovým údajem dne se staly žádosti o podporu v nezaměstnanosti.
- Nové žádosti: 263 tis. vs. 235 tis. oček. a 237 tis. předchozí – nejvyšší hodnota od října 2021.
- Právě slabší trh práce je nyní v centru pozornosti investorů. Tato data podporují očekávání série snížení sazeb Fedu od září. Trh nyní počítá se třemi sníženími po 25 bb na zářijovém, říjnovém a prosincovém zasedání.
- Podle očekávání srpnová inflace CPI vzrostla na 2,9 % y/y z předchozích 2,7 % y/y. Jádrová inflace zůstala zvýšená na 3,1 % y/y. Jediným překvapením byl mírně vyšší meziměsíční růst CPI (0,4 % m/m vs. oček. 0,3 % m/m).
- Trhy přivítaly rozhodnutí ECB, která v souladu s očekáváním ponechala úrokové sazby beze změny. Depozitní sazba zůstává na 2 %. Samotné rozhodnutí nebylo překvapením, pozornost však přitáhla slova prezidentky Christine Lagardeové.
- Na tiskové konferenci Lagardeová zdůraznila, že proces dezinflace v eurozóně se zastavil a inflace zůstává nad cílem ECB. Banka proto nevylučuje další zvýšení sazeb, pokud si to inflační situace vyžádá.
- Investoři nyní předpokládají, že sazby v eurozóně zůstanou na současné úrovni delší dobu.
- Inflační výhled pro EU se významně nezměnil, i když pro roky 2025 a 2026 byl odhad zvýšen o 0,1 %. Jádrový CPI se očekává na úrovni 2,4 % v roce 2025, 1,9 % v roce 2026 a 1,8 % v roce 2027.
- Současně se zvýšil i výhled růstu HDP pro rok 2025 (1,2 % vs. 0,9 %) a 2026 (1 % vs. 1,1 %), zatímco pro rok 2027 zůstává beze změny (1,3 %).
- Změna zásob zemního plynu v USA podle EIA činila 71 bcf vs. 68 bcf oček. a 55 bcf předchozích.
- Cena Bitcoinu vzrostla nad 114 tis. USD, zatímco Ethereum přidalo více než 1,5 %. Sentiment na kryptoměnovém trhu podporuje slabší dolar a optimismus na akciích.
