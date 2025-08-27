Denní shrnutí: Jak bude svět vypadat po Nvidii?

- Před zveřejněním výsledků Nvidie futures na S&P 500 mírně rostou o 0,1 %. Nvidia, klíčový hráč trhu, se obchoduje blízko historických maxim a její tržní kapitalizace tvoří přes 8 % hodnoty indexu. Trh očekává solidní výsledky, avšak exportní omezení do Číny drží náladu opatrnou. Po zveřejnění výsledků se očekává zvýšená volatilita, která může ovlivnit širší indexy.
- Index spotřebitelské důvěry GfK v Německu klesl na –23,6, horší než odhady analytiků. Hlavním důvodem je rostoucí nejistota ohledně situace na trhu práce.
- Ve Švýcarsku index očekávání ZEW zaznamenal největší pokles od listopadu 2022 a dosáhl –53,8. Tento výsledek odráží výrazné zhoršení ekonomické nálady v zemi.
- V Evropě index DE40 oslabil o 0,4 %, což znamenalo další den slabosti. Indexy ITA40, EU50 a UK100 rovněž klesly o 1,03 %, 0,22 % a 0,48 %. Politická nejistota ve Francii, spojená s možným hlasováním o nedůvěře a rozpočtovými zpožděními, dále tíží trhy.
- Čínské indexy klesly, přičemž HK.cash ztratil 2 % a vzdálil se od 10letých maxim uprostřed obav z nadměrné spekulace a možných regulačních zásahů. Sinolink Securities zpřísnil podmínky na trhu zvýšením maržových požadavků na 100 % u nových kontraktů, aby omezil riziko přehřátí.
- Na trhu se objevují známky FOMO – počet nových makléřských účtů v červenci vzrostl meziročně o 71 % a objemy obchodů na pevninských burzách dosáhly 3,1 bilionu jüanů. Některé ETF proto zavedly denní limity pro nákupy, a to i tak nízké jako 100 jüanů.
- Úřady v Pekingu pokračují v ochlazování opatřeními, zavádějí omezení short sellingu a zvyšují požadavky na kolaterál, podobně jako v letech 2023–2024.
- Polský akciový trh zaznamenává prudký pokles, který vymazal všechny zisky od začátku roku.
- Výsledky Royal Bank of Canada výrazně překonaly očekávání analytiků, což vedlo k pozitivní reakci trhu. Banka vykázala silný růst zisku díky nižším rezervám na úvěrové ztráty a solidnímu výkonu v segmentech wealth managementu a kapitálových trhů. Tržby z kapitálových trhů vzrostly o 13 % a z wealth managementu o 15 % meziročně. Ještě výraznější byl segment globálních trhů, který ve 3. čtvrtletí posílil o 37 % díky tržní volatilitě.
- Zásoby ropy klesly o 2,4 milionu barelů oproti očekávanému poklesu o 2,0 milionu. Zásoby benzínu se snížily o 1,2 milionu barelů, zatímco očekáván byl pokles o 2,5 milionu. Zásoby destilátů klesly o 1,786 milionu barelů, přestože se čekal nárůst o 1,1 milionu. I přes 2procentní pokles využití rafinérií oproti minulému týdnu zásoby nadále klesají. Po zveřejnění dat ceny ropy pokračovaly v růstu a blíží se k 64 USD za barel.
- Bitcoin dnes roste na přibližně 112 277 USD. Ethereum rovněž posiluje a obchoduje se kolem 4 627 USD. Obě kryptoměny odrážejí pozitivní náladu na trhu.
- Futures na zemní plyn dnes přidaly 2 % po zveřejnění nejnovějších předpovědí počasí.
