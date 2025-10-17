3 trhy, které sledovat příští týden – (17. 10. 2025)

- Regionální banky stáhly index malých firem níže poté, co došlo k odpisům úvěrů spojeným s případy podvodů – včetně ztráty 50 mil. USD u Zions Bank. Trhy nyní čekají na opožděnou zprávu o inflaci (CPI) za září, která má být zveřejněna v pátek navzdory probíhajícímu vládnímu shutdownu.
- Regionální banky stáhly index malých firem níže poté, co došlo k odpisům úvěrů spojeným s případy podvodů – včetně ztráty 50 mil. USD u Zions Bank. Trhy nyní čekají na opožděnou zprávu o inflaci (CPI) za září, která má být zveřejněna v pátek navzdory probíhajícímu vládnímu shutdownu.
- Zlato prudce posílilo o více než 8 % a prorazilo klíčové hladiny 4 100–4 300 USD v reakci na geopolitické obavy a očekávání snižování sazeb. Po tak výrazném růstu obchodníci sledují možnost krátkodobé konsolidace.
- Trh s kryptoměnami zažil rekordní likvidace v hodnotě 20 mld. USD po Trumpových výrocích o clech. Bitcoin od říjnového maxima ztratil 17 % a nyní může otestovat klíčovou hranici podpory 100 000 USD — rozhodující úroveň jak pro býky, tak medvědy.
Uplynulý týden se nesl ve znamení rostoucí globální nejistoty — od obnoveného obchodního napětí mezi USA a Čínou, které spustilo masivní výprodej kryptoměn, až po rekordní růst cen drahých kovů kvůli poptávce po bezpečných aktivech. Index malých firem na Wall Street se dostal pod tlak kvůli obavám ze sektoru bankovnictví a celkové tržní volatilitě. V tomto prostředí nejistoty — umocněném americkým vládním shutdownem a hrozbou nových cel — si zaslouží zvláštní pozornost tři klíčová aktiva: US2000, Bitcoin a zlato.
US2000
Sektor malých firem je citlivější na jakékoli ekonomické otřesy, zejména ty spojené s bankovním sektorem — právě to způsobilo výprodeje v minulém týdnu. Poklesy odstartovala oznámení několika velkých institucí o nutnosti odepsat úvěry poskytnuté klientům obviněným z podvodu. Zions Bank Corp oznámila odpis ve výši 50 mil. USD. Regionální banky zveřejní tento týden kvartální výsledky.
Navíc podle amerického statistického úřadu (BLS) má být v pátek navzdory shutdownu zveřejněna dlouho očekávaná zpráva o inflaci (CPI) za září. Tato data mohou významně ovlivnit jak americké akciové trhy, tak i dolar.
Zlato
Zlato pokračuje v parabolickém růstu, když si v minulém týdnu připsalo +8 %. Kov prorazil několik klíčových hladin: 4 100, 4 200 i 4 300 USD za unci. Rostoucí geopolitická nejistota, vyhrocené obchodní vztahy s Čínou a americký vládní shutdown podporují silné kapitálové přílivy do zlata. Po takto prudkém růstu je vhodné v nadcházejících dnech ceny pečlivě sledovat.
Bitcoin
Trh s kryptoměnami právě zaznamenal největší likvidaci pákových pozic v historii. Minulý pátek přesáhly celkové likvidace 20 miliard USD poté, co Trump oznámil nová cla. Bitcoin již ztratil 17 % od říjnových maxim a může otestovat podporu kolem 100 000 USD.
Bez ohledu na směr vývoje jde o klíčovou zónu pro býky i medvědy — a právě proto bude Bitcoin jedním z nejsledovanějších aktiv v nadcházejícím týdnu.
