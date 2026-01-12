Denní shrnutí: Konflikt s Fedem Wall Street nezastavil 📈

- Tento týden odstartovala výsledková sezóna v USA.
- Po počátečním negativním sentimentu a nervózních reakcích na napětí kolem předsedy Fedu Jeroma Powella se Wall Street snaží dívat vpřed. Indexy dokázaly vymazat ztráty – S&P 500 přidává přibližně 0,1 %, Nasdaq roste o 0,4 %, zatímco Dow Jones se drží poblíž předchozího závěru.
- Evropské trhy uzavřely převážně v pozitivním teritoriu. Německý DAX vzrostl o 0,5 %, britský FTSE 100 si připsal něco přes 0,1 %, podobně jako španělský IBEX 35. Nizozemský AEX přidal více než 0,5 %, zatímco francouzský CAC 40 zakončil mírně v záporu.
- Hlavní událostí dne je otevření nové fronty v konfliktu mezi předsedou Fedu Powellem a americkou administrativou. Ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování jeho osoby v souvislosti s nákladnou rekonstrukcí budovy Fedu.
- Na devizovém trhu dolar výrazně oslabil vůči ostatním měnám kvůli politickému napětí. EUR/USD roste o přibližně 0,3 %, zatímco GBP/USD posiluje téměř o 0,5 %.
- Na komoditním trhu pokračuje vlna růstu. Zlato si dnes připisuje více než 2 % a překonává úroveň 4600 USD za unci. Stříbro roste ještě výrazněji – přidává přes 6,5 % a dosahuje 85 USD za unci. Palladium posiluje o více než 2 % a obchoduje se kolem 1800 USD za unci, zatímco platina přidává přes 3 % a testuje úroveň 2340 USD.
- Na trhu kryptoměn panuje pozitivní nálada. Bitcoin roste přibližně o 1,5 % a blíží se úrovni 92 000 USD. Ethereum přidává jen 0,3 % a obchoduje se za 3110 USD.
- Na energetickém trhu se nejlépe daří kontraktům na zemní plyn, které rostou o více než 7,5 %. Ropa Brent posiluje o 0,7 %, zatímco WTI přidává 0,5 %.
Denní shrnutí: Americké futures oslabují uprostřed geopolitického napětí a inflačních tlaků
Futures na S&P 500 klesají o 1 % kvůli jestřábímu tónu Fedu a silným datům
🍫 Kakao testuje podporu na úrovni 5 000 USD
BREAKING: Zásoby ropy výrazně vzrostly navzdory očekáváním; Cena ropy si udržuje silné zisky
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.