Reckitt sází na rozvíjející se trhy: Čína a Indie mají být motorem růstu 🌏

Reckitt překonal očekávání trhu s růstem tržeb 5,4 %.
Rozvíjející se trhy rostly o 17,2 %, zatímco Evropa klesla o 4,5 %.
Společnost prodala divizi Essential Home za 4,8 mld. USD.
Výhled pro rok 2026 počítá s růstem hlavních segmentů o 4–5 %.
Britská společnost Reckitt, výrobce známých značek jako Durex, Lysol, Nurofen nebo Lemsip, pokračuje ve strategii zaměřené na rychle rostoucí trhy. Generální ředitel Kris Licht označil země jako Čína a Indie za klíčové oblasti, ve kterých musí firma uspět, aby si zajistila dlouhodobý růst.
Firma ve čtvrtletních výsledcích překonala očekávání analytiků. Organický růst tržeb dosáhl 5,4 %, zatímco trh očekával přibližně 4,7 %. Hlavním motorem byly právě rozvíjející se trhy, kde tržby vzrostly o výrazných 17,2 %. Naopak Evropa zaznamenala pokles o 4,5 %, což odráží slabší poptávku na vyspělých trzích.
Pro Reckitt jde již o 10. čtvrtletí v řadě, kdy rozvíjející se trhy vykazují dvouciferný růst. Podle analytiků z Barclays právě tento segment nyní představuje hlavní motor růstu společnosti, zatímco vyspělé ekonomiky rostou jen pomalu.
Strategie firmy se podobá přístupu dalších velkých hráčů v sektoru spotřebního zboží, jako jsou Nestlé nebo Unilever, kteří také optimalizují své portfolio a soustředí se na vysoce růstové a ziskové značky.
Reckitt zároveň nedávno dokončil prodej své divize Essential Home za 4,8 miliardy USD investiční společnosti Advent International. Tento krok má firmě pomoci více se soustředit na klíčové segmenty, ale analytici upozorňují, že krátkodobě mohou výsledky zatížit tzv. stranded costs spojené s touto transakcí.
Výhled společnosti pro rok 2026 počítá s růstem hlavních segmentů přibližně o 4 až 5 %. Firma však zároveň varovala, že první čtvrtletí může být slabší. Důvodem je mírnější sezóna nachlazení a chřipky, která může snížit prodeje sezónních léčiv.
Navzdory solidním výsledkům akcie společnosti reagovaly poklesem a během obchodování ztratily přibližně 7 %, protože investoři se obávají dopadu nákladů po prodeji části podnikání a také měnových vlivů.
Graf RKT.UK (D1)
Akcie Reckitt se aktuálně obchodují kolem 56,12 GBP po prudkém výprodeji, který srazil cenu hluboko pod důležité technické úrovně. Cena výrazně prorazila EMA 50 (61,78 GBP) i SMA 100 (60,35 GBP), což představuje silný medvědí signál a naznačuje změnu krátkodobého trendu. RSI kleslo na hodnotu 30,6, tedy těsně nad hranici přeprodanosti. To ukazuje na velmi silný prodejní tlak a zároveň naznačuje možnost krátkodobého technického odrazu, pokud by se prodejní momentum začalo vyčerpávat. Z technického pohledu je nyní důležité sledovat oblast kolem 56 GBP, která funguje jako krátkodobá podpora po prudkém výprodeji. Pokud by tato úroveň nevydržela, další potenciální support se nachází kolem 54,7 GBP. Naopak pro stabilizaci by se cena musela vrátit nad oblast 60–62 GBP, kde se nyní nachází proražené klouzavé průměry.
Zdroj: xStation5
