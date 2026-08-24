Denní shrnutí: Mírné poklesy před Jackson Hole a výsledky Nvidie

USA
- Americký akciový trh zahajuje týden mírným poklesem. Většina indexů na Wall Street ztrácí přibližně 0,3 až 0,5 %, přičemž nejvýraznější pokles zaznamenává US100, který odepisuje zhruba 0,8 %.
- Řada investorů se stále soustředí na zásah ministra financí na dluhopisovém trhu. Přesné důsledky je zatím obtížné vyhodnotit, jednou z klíčových otázek však zůstává, zda šlo o jednorázovou intervenci, nebo začátek nové politiky řízení výnosů dluhopisů.
- Navzdory potenciálně významným dopadům takové změny politiky trh stále čeká na velmi důležité výsledky Nvidie a projev v Jackson Hole. Po těchto událostech by trh mohl přejít do jasněji definovaného trendu.
- Pro americké a kanadské investory je důležitý také úplný neúspěch „obchodních“ jednání. USA mají ponechat současná cla a zavést další, zatímco Ottawa připravuje nové kolo odvetných cel. Nejdůležitějším důsledkem konfrontační politiky Donalda Trumpa vůči Kanadě je z pohledu mezinárodního obchodu postupné oslabování významu dohody USMCA, která tvoří základ obchodu v Severní Americe. Za zmínku stojí, že právě Trump byl jedním z hlavních zastánců USMCA.
- Mírně pozitivní signál přichází z Perského zálivu, a to navzdory neúspěšným jednáním mezi Íránem a USA. Podle amerického ministra energetiky může být objem exportu ropy přes průliv výrazně vyšší, potenciálně až dvojnásobný, než naznačují veřejně dostupná data. Uvolňování nabídky z regionu podporuje také nedávné rozhodnutí Íránu umožnit průjezd několika tankerům vlastněným iráckými společnostmi.
Firemní zprávy, USA
- Nucor (NUE.US): Výrobce a distributor oceli posiluje přibližně o 4 % po zavedení kanadských odvetných cel vůči USA.
- Alibaba (BABA.US): Akcie čínské společnosti obchodované v USA klesají přibližně o 2 % po emisi akcií v hodnotě zhruba 10 miliard USD.
- PDD Holdings: Provozovatel platformy Temu po otevření trhu posiluje o více než 2 % díky lepším než očekávaným výsledkům. Pozornost přitahují zejména transakční poplatky, které vzrostly o 13 %.
- Applied Optoelectronics (AAOI.US): Akcie fotonické společnosti propadají až o 16 % poté, co regulatorní dokument ukázal, že firma připravuje emisi akcií v hodnotě 600 milionů USD.
- RegenxBio (RGNX.US): Farmaceutická společnost klesá až o 25 % poté, co FDA pozastavila další testování genové terapie „RGX-121“ určené k léčbě takzvaného Hunterova syndromu.
- ArcelorMittal (MT.US): Provozovatel oceláren a distributor hutních výrobků posiluje přibližně o 2 % po pozitivním doporučení investiční společnosti.
- Samsung Electronics (SMSN.UK): Společnost oznámila největší program návratnosti kapitálu akcionářům ve své historii v hodnotě až 110 bilionů KRW (přibližně 65–70 miliard USD). Akcie přesto klesají přibližně o 8 %.
- IBM (IBM.US): Společnost představila nový procesor pro budoucí systémy Z a LinuxONE, který dokáže současně podporovat řešení založená na architektuře IBM i Arm. Čip je vyráběn 2nm technologií a je navržen pro provoz tradičního softwaru IBM i aplikací Arm.
Evropa
- Pondělní seance v Evropě je smíšená, s relativní rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou. Futures po uzavření trhu však naznačují mírnou převahu optimismu. Nejlépe si vede španělský SPA35, který přidává až 0,7 %.
- Největším zdrojem tlaku na evropská aktiva zůstávají obavy z cen energií a dostupnosti plynu z Perského zálivu.
- Piero Cipollone z ECB uvedl, že v eurozóně aktuálně nevidí riziko stagflace a inflaci nepovažuje za nebezpečnou.
- Francouzský ministr financí Lescure oznámil, že kvůli rostoucímu rozpočtovému deficitu nebude navrhovat nové daně.
Firemní zprávy, Evropa
- Hermes (RMS.FR): Evropské luxusní společnosti zaznamenávají první známky stabilizace a oživení poptávky v Číně, zejména ze strany nejbohatších spotřebitelů. Akcie v sektoru rostou o více než 1 %.
- Energetický sektor v Evropě zaostává především kvůli mírnému poklesu cen ropy. Ztráty v tomto segmentu dosahují přibližně 2 až 3 %.
- SSAB (SSABA.SE): Akcie evropského výrobce oceli rostou po krachu jednání mezi USA a Kanadou o celní politice. Sentiment kolem kovů dále podporuje analýza Morgan Stanley týkající se ArcelorMittalu.
- Stellantis (STLAM.IT): Akcie automobilky jsou pod tlakem. Neúspěšná jednání mezi USA a Kanadou znamenají další komplikace pro sektor s expozicí vůči Severní Americe.
- Shell (SHELL.NL): Společnost pokračuje ve strategii prodeje méně ziskových aktiv. O její americký chemický byznys projevily zájem mimo jiné ExxonMobil a Apollo Asset Management. Předběžné nabídky oceňují aktiva až na 8 miliard USD, což představuje výrazný diskont oproti dřívějším investičním nákladům.
FOREX
- Na měnovém trhu dnes vykazuje relativní sílu americký dolar. USD posiluje vůči CAD, CHF a JPY přibližně o 0,2 až 0,4 %, především v souvislosti s hrozbami a oznámeními po neúspěšných jednáních s Kanadou.
Komodity
- Mezi zemědělskými komoditami výrazně roste káva. Futures přidávají přibližně 5 % kvůli zprávám o slabé úrodě v Brazílii.
- Na energetických trzích ropa odevzdává část předchozích zisků. Brent klesá o 2 % na 90 USD za barel. Evropský zemní plyn naopak během dnešní seance roste o 3 %. Pohyb je pravděpodobně důsledkem výrazného rozdílu mezi dostupnou přepravní kapacitou a možnostmi exportu suroviny z Perského zálivu v podmínkách blokovaného Hormuzského průlivu.
- Drahé kovy zpomalují svůj růst. Zlato i stříbro zůstávají v plusu, jejich zisky jsou však nižší než 1 %.
Krypto
- Kryptoměnový trh odevzdává významnou část zisků po nedávné rally vyvolané fiskální nejistotou, poklesy se však koncentrují především u menších tokenů.
- Bitcoin přidává další 1 % a dostává se nad 78 000 USD.
- Ethereum se téměř nemění a obchoduje se kolem 2 460 USD.
- Solana rovněž zůstává převážně beze změny a seanci zakončuje kolem 95 USD.
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Nikkei 225 obrací ranní ztráty
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.