Denní shrnutí: Mírné riziko, mírné poklesy

- Americká seance probíhala v negativní náladě, rozsah poklesů však zůstal omezený. Většina indexů snížila ztráty maximálně na 0,5 %. Ke konci obchodování si Dow vyměnil pozici s Russellem a stal se nejslabším indexem. Futures na průmyslový index klesají přibližně o 0,7 %.
- Z USA přichází série důležitých makroekonomických dat. Obchodní politika Donalda Trumpa přináší stále slabší výsledky: dovozy rostou a obchodní deficit se prohlubuje, zatímco vývozy klesají.
- Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl více, než se očekávalo, na 206 tis. Pokračující žádosti naopak vzrostly nad očekávání na 1,869 mil.
- Index výrobní aktivity Philadelphia Fed vzrostl výrazně nad očekávání na 16,3.
- Společnost Blue Owl Capital pozastavuje výplaty u jednoho ze svých soukromých fondů, což zvyšuje obavy investorů o kondici a likviditu trhu private credit. Samotné akcie po tomto rozhodnutí ztrácí více než 8 %.
- Také Evropa uzavřela v červených číslech. Všechny hlavní indexy starého kontinentu zaznamenaly ztráty. Největší pokles vykázal italský FTSE MIB, který odepsal více než 1 %. Švýcarský SMI si vedl relativně nejlépe, když snížil ztrátu na 0,2 %.
- Airbus oznámil výsledky nad očekávání, počet dodaných letadel však klesl. Akcie ztratily přibližně 6 %. V Evropě po výsledcích oslabily také Renault a Rio Tinto.
- Na devizovém trhu je švýcarský frank mírně slabší, ztrácí přibližně 0,2–0,3 % vůči hlavním měnovým párům. Britská libra rovněž oslabuje, pokles je omezen na 0,2 %.
- U zemědělských komodit vyčnívá kakao, které dnes klesá o více než 7 %. Přetrvávající nadnabídka stlačila ceny na úrovně nevídané od roku 2023.
- Trh se zjevně obává konfrontace mezi USA a Íránem a možného narušení dopravy a produkce v oblasti Hormuzského průlivu. Ceny ropy podporují také data o zásobách, která nečekaně a výrazně klesla o 9 milionů barelů. Ropa dnes roste o 2 %, přičemž WTI dosahuje 66 USD za barel.
- U drahých kovů je výraznější pohyb patrný pouze u palladia, které oslabuje přibližně o 2 %.
- Kryptoměnový trh má za sebou další den převážně ve znamení poklesů. Ethereum omezuje ztráty na zhruba 0,4 % a obchoduje se poblíž 1 940 USD. Bitcoin je mírně výše a drží se kolem 66 800 USD.
