Denní shrnutí – Obnova drahých kovů, FOMC nadále počítá se snižováním sazeb

- Zápis z jednání FOMC ukazuje, že výbor klade větší důraz na trh práce než na inflaci, přestože někteří členové v tuto chvíli upřednostňují delší pauzu. Celkový tón je mírně holubičí – většina členů vidí prostor pro snížení sazeb, pokud inflace bude klesat podle očekávání.
- EURUSD po zveřejnění zápisu mírně posiluje, zatímco ostatní hlavní trhy na mírně holubičí tón nereagují výrazněji.
- Pro řadu akciových trhů v Asii a Evropě byla dnešní seance poslední v roce. Německý index DAX cash posílil o téměř 0,6 %, futures vzrostly až o 1 % a obchodují se poblíž historických maxim.
- JAP225 během dne posiluje, přestože index v hotovosti ztratil téměř 0,4 %. JAP225 zůstává méně než 4 % od historických maxim.
- UK100 se obchoduje na historických maximech a blíží se hranici 10 000 bodů. Zítřejší obchodování ve Spojeném království bude zkrácené.
- Americké indexové futures na Wall Street rozšiřují výprodeje z počátku týdne. US500 během dne mírně ztrácí, přičemž zítřejší seance na Wall Street proběhne standardně.
- EURUSD byl dnes velmi volatilní. Měnový pár však pokračuje v sestupném trendu započatém 24. prosince a aktuálně testuje hladinu 1,1750.
- Prosincová inflace ve Španělsku klesla na 2,9 % r/r z předchozích 3,0 %, zatímco trh očekával pokles na 2,8 % r/r. Meziměsíčně inflace vzrostla o 0,3 % m/m.
- Chicagský index PMI za prosinec vzrostl na 43,5 bodu oproti očekávaným 40 a předchozím 36,3 bodu. Je však třeba poznamenat, že jde o velmi volatilní ukazatel, takže takto silný růst není překvapivý vzhledem ke zlepšujícím se vyhlídkám americké ekonomiky.
- Ceny ropy rostou, protože po schůzce Trump–Zelenskyj a zprávách o útocích dronů na ruskou prezidentskou rezidenci opadávají naděje na mír na Ukrajině. Brent se nadále drží nad 61 USD, ale bez silnějšího růstového momenta.
- Změna v nabídce niklu: Ceny dnes vzrostly o 6 % po zprávách, že Indonésie – největší producent na světě – plánuje snížit produkci o třetinu kvůli globálnímu převisu nabídky.
- Výrazné zvýšení maržových požadavků na burze COMEX způsobilo v pondělí korekci cen stříbra o 15 % (od vrcholu k minimu), nicméně dlouhodobá poptávka ze sektorů fotovoltaiky a umělé inteligence zůstává neelastická, což naznačuje, že k destrukci poptávky zatím nedochází. Dnes stříbro výrazně koriguje zpět velkou část včerejších ztrát.
- Volatilita zemního plynu: ceny plynu vzrostly nad 4 USD/MMBtu díky silným poklesům zásob v posledních týdnech. I když krátkodobé ochlazení je pravděpodobné, leden má zůstat relativně teplý.
- Goldman Sachs ve své nejnovější predikci očekává další růst ceny zlata až na 4 900 USD a zároveň udržuje negativní výhled pro ropu.
BREAKING: Smíšený signál z USA – ropa klesá, benzín a destiláty rostou
US Open: Americké indexy mírně oslabují během posledního obchodního dne roku 2025
Cukr míří k největšímu ročnímu poklesu od roku 2017 kvůli přebytku nabídky
Americký zemní plyn oslabuje o 4 %, mírné počasí tíží závěrečnou seanci roku 2025
