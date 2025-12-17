Denní shrnutí: Polovodiče vedou výprodej, platina a stříbro dosahují historických maxim 🚀

- Během dnešní hotovostní seance se opět dostaly do centra pozornosti technologické akcie — zejména polovodiče. Hlavní americké indexy obchodují níže: US500 klesá o 0,65 %, US100 o 1,16 % a US2000 o 0,40 %.
- Největšími propadlíky jsou populární technologické tituly, zejména ty napojené na sektor AI — Oracle (-5,5 %), Broadcom (-5,9 %), Nvidia (-3,3 %), ASML (-4,8 %) a Alphabet (-2,2 %).
- Index amerického dolaru roste o 0,10 %. EURUSD je beze změny na úrovni 1,17. Na opačné straně stojí JPY, GBP a AUD.
- Trvající geopolitická a ekonomická nejistota nadále podporuje drahé kovy. Zlato roste o 1,00 % na 4 345 USD. Stříbro vystřelilo na nová historická maxima, když posílilo o 4,80 % na 66,80 USD. Paládium roste o 2,40 % na 1 613 USD a platina stoupá o 3,66 % na 1 900 USD — také historický rekord. Platina je nyní meziročně výše o 113 %.
- Hrozba námořní blokády Venezuely a nové sankce proti Rusku pohání oživení cen ropy z téměř pětiletých minim. Ropa stoupá o 2 % poté, co Trump oznámil plány na námořní blokádu Venezuely a nové sankce proti ruské „stínové flotile“. Cena nyní závisí na Putinově reakci na berlínský mírový návrh — jeho odmítnutí by mohlo okamžitě spustit americká omezení.
- Ambiciózní projekt Oracle na výstavbu AI datového centra za 10 miliard USD v Michiganu se ocitl v nejistotě poté, co zkrachovala jednání o financování s klíčovým partnerem Blue Owl Capital. Blue Owl — který financoval největší datová centra Oracle v USA — se stáhl poté, co věřitelé požadovali přísnější podmínky pronájmu a dluhu.
- Micron (MU.US) oznámí výsledky po uzavření trhu. Investoři vnímají dnešní zprávu jako důležitý ukazatel poptávky po polovodičích spojených s AI. Jako dodavatel pamětí pro servery Nvidie stojí Micron v jádru poptávkové vlny. Výhled bude ostře sledován.
- Lennar (LEN.US), jeden z největších amerických developerů, zveřejnil výsledky za Q4 FY2025, které investory částečně zklamaly. I přes udržení silných objemů prodejů zisky zaostaly za konsenzem a výhled společnosti naznačuje další zpomalení růstu zisku v příštím čtvrtletí.
- Změna zásob ropy: -1,27 milionu barelů (odhad: -2,2 milionu; předchozí: -1,81 milionu). Data ukazují smíšený obraz trhu s palivy. Naznačují trvající tlak na straně nabídky u benzínu spolu s mírným úbytkem zásob ropy.
- Konečný index CPI eurozóny za listopad: +2,1 % vs +2,2 % r/r v předběžném odhadu. Očekáváno: +2,2 % r/r. EURUSD po zveřejnění krátce klesl kvůli relativně slabým údajům o inflaci a mzdových nákladech, ale počáteční pohyb byl rychle smazán.
- Kryptoměny, které zpočátku odolávaly výprodeji, nakonec následovaly Wall Street směrem dolů. Bitcoin krátce vzrostl na 92 000 USD, ale nyní klesá o 1,50 % na 86 600 USD. Ethereum padá o 3,65 % na 2 850 USD. Tržní kapitalizace ostatních altcoinů klesá o 2,20 % na 820 miliard USD.
BREAKING: Index University of Michigan pod očekáváním!
Ekonomický kalendář: Maloobchodní tržby z Kanady; údaje UoM z USA
Jen zadržuje dech před zasedáním Bank of Japan; čeká nás první zvýšení sazeb od ledna❓
Tisková konference ECB
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.