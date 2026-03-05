Zápis z jednání ECB: Vrchol dopadu silného eura na inflaci teprve přijde 🇪🇺

Zápis z jednání ECB neměl na kurz EURUSD výraznější dopad, protože zveřejněný dokument zopakoval vyvážený postoj ECB k zkrocené inflaci a odolné dynamice růstu, který však začíná zastarávat kvůli nově vzniklé válce na Blízkém východě.
Zdroj: xStation5
Zápis z jednání ECB zdůrazňuje předchozí dlouhodobé posilování eura, které bylo podpořeno jeho nově vznikajícím statusem bezpečného přístavu a strukturální důvěrou investorů. Tato síla však představuje rostoucí výzvu pro obchodně orientovanou ekonomiku eurozóny. Zatímco vrchol dezinflačního efektu z růstu eura v roce 2025 ještě nenastal, rovnováha rizik se zásadně změnila po konfliktu s Íránem.
Euro se nyní stále více chová jako riziková měna citlivá na energetické šoky. Vzhledem k tomu, že úrokové sazby mají podle výhledu zůstat beze změny až do roku 2027, musí ECB vyvažovat historickou odolnost eura na FX trhu s novou realitou inflace tažené cenami energií.
Výhled inflace
- Revize směrem nahoru: Inflační fixace (HICP bez tabáku) byly od prosince 2025 revidovány výše, především kvůli vyšším cenám ropy a průmyslových kovů.
- Projekce: Inflace by se měla ve druhé polovině roku 2026 pohybovat kolem 1,8 % (přibližně 1,9 % včetně tabáku).
- Hlavní faktory: Vyšší ceny energií a průmyslových kovů přidaly zhruba 30 bazických bodů k inflační kompenzaci, zatímco posilování eura mělo na výhled pouze mírně tlumící efekt.
- Cíl: Rada guvernérů ECB zůstává odhodlána vrátit inflaci ke 2 % ve střednědobém horizontu.
Ekonomický růst a aktivita
- Globální odolnost: Světová ekonomika zůstává relativně odolná. Růst v závěru roku 2025 překvapil pozitivně a měl by se udržet mírně nad 3 % v letech 2026–2027.
- Důvěra v eurozóně: Důvěru v ekonomiku posílil velký německý fiskální balíček oznámený v březnu 2025, který by měl podpořit potenciální růst prostřednictvím veřejných investic.
- Slábnoucí obchod: Navzdory celkovému růstu se očekává, že světový obchod v roce 2026 výrazně zpomalí, zejména kvůli clům a vysoké politické nejistotě.
Euro
- Faktory síly: Euro posílilo o přibližně 1 % vůči USD od posledního zasedání, což bylo však způsobeno spíše oslabením dolaru (kvůli specifickým rizikům v USA) než vlastní silou eura.
- Status bezpečného přístavu: Euro je stále častěji vnímáno jako „safe haven“ měna, zejména během geopolitických krizí nebo hrozeb cel ze strany USA.
- Zpožděný dopad: Vrchol dezinflačního efektu silného posílení eura z poloviny roku 2025 ještě nenastal a měl by se projevovat v následujících třech letech.
- Konkurenceschopnost: Trvalá síla eura od začátku roku 2025 zároveň snižuje konkurenceschopnost evropských exportérů.
Rizika a nejistoty
- Cla a obchod: Politická nejistota a hrozba globálních cel zůstávají hlavním rizikem pro světový obchod v roce 2026.
- Citlivost na kurz: Eurozóna je na výkyvy měnového kurzu mimořádně citlivá, protože patří mezi největší obchodní regiony světa.
- Geopolitické napětí: Rostoucí geopolitické napětí vedlo k prudkému růstu akcií evropských obranných společností, zatímco sektory citlivé na cla nadále zaostávají.
Výhled měnové politiky
- Úrokové sazby: Očekává se, že ECB ponechá úrokové sazby beze změny během roku 2026 a pravděpodobně i 2027. Tržní ocenění naznačuje, že plné zvýšení o 25 bazických bodů nemusí přijít dříve než na začátku roku 2028.
- Přístup: Rada guvernérů zachovává datově závislý přístup rozhodování na každém zasedání, přičemž si ponechává možnost upravit budoucí trajektorii sazeb, pokud se ekonomické prostředí změní.
