Denní shrnutí: Wall Street a zlato rostou 📈 ROPA přidává 3,5 %

- Americké akcie dnes opět posílily – index US100 (Nasdaq 100) vzrostl téměř o 1 % díky silnému výkonu akcií polovodičových firem a velkých technologických společností.
- Makrodata z USA překvapila pozitivně: prodeje stávajících domů odpovídaly odhadům a index Kansas City Fed výrazně překonal očekávání.
- Zlato si připsalo téměř 1 % a koriguje nedávné ztráty, a to navzdory silnějšímu americkému dolaru – index USDIDX dnes vzrostl o více než 0,15 %.
- Analytici J.P. Morgan očekávají, že americký Fed příští týden ukončí program kvantitativního utahování (QT), zatímco trhy čím dál více zaceňují možnost snížení sazeb o 25 bazických bodů.
- Výsledková sezóna zatím přináší silná čísla – většina společností překonává očekávání jak na úrovni zisku, tak tržeb.
- Akcie IBM klesají po zveřejnění výsledků, zatímco Honeywell roste díky lepší než očekávané výkonnosti.
- Ceny ropy rostou v reakci na nově zavedené americké sankce proti Rusku. Čínské rafinerie zároveň přerušily námořní dovoz ruské ropy.
- Vladimir Putin komentoval americké sankce a vyjádřil ochotu pokračovat v dialogu s prezidentem Trumpem, s cílem najít diplomatické řešení války na Ukrajině. Dodal však, že sankce nezmění situaci na frontě.
- Spotřebitelská důvěra v eurozóně se mírně zlepšila oproti předchozímu měření.
- V Kanadě tržby maloobchodu za srpen odpovídaly očekáváním, ale jádrové tržby (bez aut) zaostaly za odhady.
- Evropské akcie ve čtvrtek rostly. Indexy DAX a CAC40 přidaly přes 0,2 %, britský FTSE 100 vzrostl o více než 0,6 %. Akcie London Stock Exchange Group vyskočily o více než 6 % po silných výsledcích za 3Q a oznámení nového programu zpětného odkupu akcií. Dařilo se také akciím Unileveru, které vzrostly po oznámení téměř 4% meziročního růstu tržeb. Německá obranná firma MTU Aero posílila po zveřejnění zisků.
- Americké akcie dnes posilují díky obnovenému optimismu kolem Big Tech, polovodičového sektoru a energetických společností, které těží z nedávného růstu cen ropy. Index Nasdaq 100 přidává přes 0,9 %, Dow Jones (DJIA) roste o více než 0,3 %.
- Výrazně oslabují pouze akcie STMicroelectronics, které klesají o více než 14 % po výsledcích. IBM je pod tlakem kvůli slabému tempu růstu. Naopak Honeywell a Dow Inc. posilují po lepších než očekávaných výsledcích.
- Kompozitní index Kansas Fed dosáhl 6 bodů, což překonalo očekávání (2 body) i předchozí hodnotu (4 body). Výrazně rostl i subindex průmyslu, který vyskočil na 15 bodů ze 4, což naznačuje zlepšující se průmyslovou aktivitu.
- Čínské státní rafinerie – PetroChina, Sinopec, CNOOC a Zhenhua – pozastavily nové námořní nákupy ruské ropy. Podle předběžných zpráv média uvádějí, že Indie rovněž snižuje dovoz ruských energetických surovin.
- Podle údajů EIA zásoby zemního plynu v USA vzrostly o 87 miliard kubických stop (bcf), zatímco očekávání bylo 84 bcf a předchozí údaj činil 80 bcf. Zpráva naznačuje rostoucí produkci a možný pokles poptávky, a to navzdory začínající topné sezóně.
- Putin uvedl, že stále plánuje setkání s Donaldem Trumpem. Zdůraznil, že Trump schůzku nezrušil, ale pouze odložil. Varoval také, že ukrajinské útoky hluboko na území Ruska povedou k eskalaci konfliktu a tvrdé odvetě Moskvy.
- Akcie argentinské banky Banco Macro dnes vzrostly o více než 5 % a prodlužují růst poté, co americké ministerstvo financí znovu vyjádřilo podporu Argentině. Na trzích roste optimismus i v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami, které se konají 26. října. Potenciální vítězství Javiera Mileie by mohlo dále podpořit pozitivní náladu u argentinských akcií, které dříve oslabily po neúspěchu v místních volbách.
Sektory energií a polovodičů dnes patří mezi nejsilnější na americkém trhu. Naopak mezi nejslabšími velkými společnostmi se nacházejí STMicroelectronics a Blackstone.
Zdroj: xStation5
