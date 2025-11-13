Ranní shrnutí (13.11.2025)

Čtvrteční seance na asijských trzích je poměrně optimistická, když se většina indexů obchoduje na mezidenní bázi výše. V současné době japonský Nikkei roste o 0,33 %, jihokorejský Kospi o 0,54 % a čínský A50 o 0,71 %.
Nicméně stojí za zmínku, že včerejší seance na Wall Street byla smíšená, přičemž vynikla slabost především v technologickém sektoru.
Uzavření americké vlády skončilo - Kongres schválil zákon a prezident jej podepsal, čímž se po rekordní 43denní přestávce obnovil provoz federálních úřadů. Bílý dům oznámil, že brzy budou zveřejněny zbývající údaje BLS za září a že nový rozpočet zajistí financování vlády do konce ledna.
Po uzavření obchodování v USA Susan Collinsová, šéfka bostonského Fedu, jasně naznačila, že v současné době nevidí důvod k dalšímu rychlému snižování úrokových sazeb. Zdůraznila, že pro další uvolnění měnové politiky je třeba silnějších argumentů, přičemž poukázala na přetrvávající vysokou inflaci, dopad cel a omezený přístup k údajům v důsledku částečného uzavření vlády. V důsledku toho až čtyři hlasující členové FOMC včetně Collinsové naznačují, že vyhlídky na prosincové snížení sazeb jsou velmi omezené.
V Japonsku vzrostly velkoobchodní ceny v říjnu o 2,7 %, což překonalo tržní odhady. Guvernér BOJ Kazuo Ueda v parlamentu prohlásil, že jádrová inflace roste směrem ke 2 %, což může urychlit rozhodnutí o zvýšení úrokových sazeb. BOJ zároveň signalizuje připravenost pružně reagovat na prudký růst výnosů dluhopisů, a to i zvýšením nákupů dluhových cenných papírů.
Australský dolar získal díky dobrým údajům z trhu práce - zaměstnanost vzrostla dvakrát více, než se očekávalo, a míra nezaměstnanosti klesla z nedávného čtyřletého maxima. Silný trh práce odsouvá vyhlídky na prosincové snížení sazeb RBA - nejbližší uvolnění je nyní pevně odsunuto na rok 2026. Místní akciový trh naopak klesl na nejnižší úroveň za poslední tři měsíce.
Údaje z Austrálie: Míra nezaměstnanosti 4,3 %, prognóza 4,4 %, dříve 4,5 %. Změna zaměstnanosti +42 200, prognóza +20 000, dříve +14 900. Míra účasti pracovní síly 67,0 %, dříve 67 %. Zaměstnanost na částečný úvazek -13,1 tisíc, dříve +6,3 tisíc. Zaměstnanost na plný úvazek +55,3 tisíce, dříve +8,7 tisíce.
Volatilita na měnovém trhu zůstala omezená, většina hlavních měnových párů se pohybovala v úzkém rozpětí. Kurz USD/JPY se dočasně přiblížil k úrovni 155,00, než mírně korigoval. Celkově se nejlépe daří AUD, zatímco pokles na širším trhu je nejvíce patrný u NZD.
Soukromý průzkum zásob API naznačuje menší než očekávaný nárůst zásob ropy v USA. Ropa + 1,3 milionu barelů oproti očekávání 1,7 milionu barelů.
