Denní shrnutí: Wall Street blízko rekordních maxim navzdory shutdownu

- Futures na Wall Street plně vymazávají ztráty z asijské seance. US500 roste o 0,24 % necelé dvě hodiny před koncem seance, zatímco US100 přidává 0,42 %.
- Poklesy, které začaly po včerejším závěru a pokračovaly během asijské seance, souvisely s nejistotou kolem možného uzavření vlády USA. Republikáni se zatím nedohodli s demokraty na novém rozpočtu. Demokraté požadují zahrnutí vyššího financování zdravotnictví, zatímco republikáni prosazují čisté prodloužení loňských výdajů do listopadu.
- Shutdown by znamenal zastavení činnosti mnoha federálních agentur. Až 750 000 státních zaměstnanců by bylo posláno na nucenou dovolenou. Objevují se také spekulace, že Donald Trump by mohl shutdown využít jako příležitost k propouštění na ministerstvu spravedlnosti či obecně ke snížení počtu státních úředníků.
- ADP report ukázal v září pokles o 32 000 pracovních míst, což je nejhorší výsledek v soukromém sektoru od ledna 2021. Data za srpen byla navíc revidována směrem dolů. V důsledku toho nemusí být páteční data NFP zveřejněna, protože ministerstvo práce nebude během shutdownu fungovat.
- Trhy nyní očekávají, že po reportu ADP a při případném dlouhém shutdownu by míra nezaměstnanosti v USA mohla v říjnu vzrůst na 4,7 %. Takový výsledek by jasně signalizoval potřebu hlubších škrtů sazeb ze strany Fedu.
- Americký dolar dnes plošně oslabil kvůli riziku shutdownu, i když uzavření vlády přímo neovlivňuje schopnost USA plnit své dluhové závazky. Prodloužený shutdown by však mohl vést k přehodnocení prognóz růstu HDP ve 4. čtvrtletí. Přesto se kurz EURUSD do konce seance stáhl z 1,1770 pod 1,1730.
- Fitch Ratings uvedla, že shutdown nemá okamžitý vliv na výhled amerického ratingu, který zůstává na úrovni AA+ se stabilním výhledem.
- Zlato pokračuje v růstu a blíží se hranici 3 900 USD za unci. Ve 3. čtvrtletí posílilo o více než 16 %, což je jeden z nejlepších čtvrtletních výsledků v historii.
- Index ISM výrobního sektoru USA vzrostl na 49,1 bodu, v souladu s očekáváním, oproti 48,7 předtím. Subindex zaměstnanosti se zotavil, ale zůstal pod 50. Subindex cen mírně klesl, avšak zůstává vysoko nad 60. Subindex nových objednávek se po srpnovém krátkém růstu opět propadl pod 50.
- Zásoby ropy v USA vzrostly o 1,79 mil. barelů, což překonalo očekávání a kontrastuje se včerejším reportem API, který ukázal nečekaný pokles o 3,7 mil. barelů. Navzdory uzavření některých oddělení DOE plánuje EIA nadále zveřejňovat data a sbírat odpovědi.
- V Německu dosáhl PMI 49,5 bodu (odhad 48,5), což naznačuje mírně lepší výkonnost ekonomiky. Ve Francii PMI klesl na 48,2 (odhad 48,1), což je výrazný pokles oproti předchozím 50,4.
- Inflace CPI v eurozóně v září odpovídala očekávání analytiků. Jádrová inflace zůstala na 2,3 %, což ukazuje, že cenové tlaky jsou pod kontrolou a v souladu s cíli ECB. Centrální banka tak může brát aktuální politiku jako dobře nastavenou a nevidí potřebu okamžitého zpřísnění.
- Polský PMI překvapil pozitivně na úrovni 48,0 (odhad 46,4), což signalizuje stabilizaci v průmyslu. Přestože zůstává pod hranicí 50, sektor vykazuje lepší výsledky, než se očekávalo.
- Bitcoin dnes posiluje o téměř 3 % a blíží se psychologické hranici 120 000 USD. Ethereum přidává téměř 4 % a překonává 4 300 USD.
- Nike zveřejnil výsledky za 3. čtvrtletí, čímž oficiálně odstartoval novou výsledkovou sezónu. Výsledky sice nejsou z hlediska růstu výrazné, ale překonaly očekávání investorů, což může signalizovat změnu výhledu firmy. Tržby dosáhly 11,72 mld. USD (+1 % meziročně). Zisk činil 727 mil. USD, což je pokles o 31 % oproti loňsku, a klesly také marže. Trh však očekával slabší výsledky kvůli problémům v Číně a clům.
- Akcie Netflixu klesají o 2 %, ačkoli v premarketu ztrácely až 5 % poté, co Elon Musk vyzval uživatele, aby kvůli duševnímu zdraví zrušili své předplatné.
