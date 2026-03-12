Denní shrnutí: Akcie v Evropě a USA se vracejí k poklesům; Brent znovu nad 100 USD ❗

- Čtvrteční obchodní seance na burzách v Evropě, USA i Asii přinesla další vlnu výprodejů na hlavních akciových trzích.
- Hlavní faktory, které tlačí valuace níže, jsou: 1) eskalace konfliktu na Blízkém východě 2) problémy s likviditou ve finančním sektoru USA.
- Na spotovém trhu je Nasdaq aktuálně níže o 1,45 % a Dow Jones o 1,3 %. V Evropě DAX ztratil 0,29 %, francouzský CAC40 klesl o 0,71 % a polský WIG20 odepsal 0,65 %.
- Ropa dnes posiluje, přičemž Brent se vrací nad 101 USD za barel.
- Zajímavé ale je, že kolem této komodity se dnes objevuje mnoho protichůdných informací.
- Íránské vedení oznámilo, že hodlá na jakékoli útoky odpovědět palbou a připravuje půdu pro nové fronty/boje, pokud Izrael a USA budou pokračovat v útocích na energetickou infrastrukturu země. Trump dnes zmínil, že nejdůležitějším cílem je změna režimu, zatímco růst cen ropy je druhořadý. Zároveň jsme se dozvěděli o plánech Bílého domu dočasně pozastavit uplatňování tzv. Jonesova zákona (Jones Act), zákona z roku 1920, který vyžaduje, aby zboží mezi americkými přístavy přepravovaly lodě postavené v USA, vlastněné americkými společnostmi a obsluhované americkými posádkami.
- Odezvu konfliktu zároveň zmírnilo i vyjádření íránského náměstka, že neexistují plány na pokládání min v Hormuzském průlivu.
- Zpět k akciovým trhům. Jedním z nejslabších segmentů na začátku americké seance byly banky a finance obecně — tlak pramení ze dvou zdrojů: obav z růstu ceny peněz v prostředí vysokých cen ropy a z narůstajících problémů v segmentu soukromých úvěrů. Morgan Stanley omezila možnost odkupu podílů ve svém fondu North Haven Private Income Fund poté, co investoři požádali o odkup přibližně 11 % podílů, zatímco statut fondu umožňuje vyplatit pouze 5 % za čtvrtletí.
- Tuto nedůvěru dále posiluje kritika ze strany společností, jako je Glendon Capital, které mimo jiné obviňují Blue Owl z podhodnocování reálných ztrát v portfoliích. Trh to vykládá jako signál, že problémy mohou být hlubší, než ukazují oficiální valuace.
- Na forexovém trhu si opět nejlépe vede americký dolar, následovaný posilujícím kanadským dolarem. Naopak největší poklesy vidíme u antipodních měn.
- Síla dolaru se dnes promítá i do drahých kovů. Ceny zlata (GOLD) klesají o 0,8 % na 5 100 USD.
- Bitcoin naopak kopíruje sentiment na Wall Street — kryptoměna ztrácí téměř 0,7 %, i když stále brání psychologickou hranici 70 000 USD.
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Tři trhy, které příští týden stojí za pozornost (13.03.2026)
Amazon: Začátek konce AI snů?
AUDUSD ztrácí téměř 1 % 📉
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.