Denní shrnutí: Wall Street roste díky výsledkům technologických firem, euro nabírá dech, zlato se odráží (31.07.2025)

- Americké indexy dnes rostou díky silným výsledkům velkých technologických firem. Index S&P 500 přidává 0,5 %, Nasdaq roste o 0,8 %, zatímco Dow Jones se pohybuje poblíž včerejších závěrečných hodnot.
- Microsoft vystoupal na nová historická maxima po zveřejnění silných čtvrtletních výsledků. Tržby z klíčového cloudového segmentu vzrostly o 39 %, čímž překonaly očekávání a předčily růst Alphabetu – Microsoft si tak udržuje vedení v cloudovém závodu. Akcie dnes rostou o více než 4 % a testují hranici 4 bilionů USD tržní kapitalizace.
- Meta Platforms rovněž zaznamenala vynikající výsledky, když tržby vzrostly o zhruba 22 %, podpořené vyššími cenami za reklamu a silným zapojením uživatelů napříč aplikacemi. Společnost pokračuje v agresivní expanzi infrastruktury a očekává, že investice do AI mohou do roku 2026 dosáhnout až 100 miliard USD. Akcie posilují o téměř 12 %.
- Později dnes zveřejní výsledky další dvě firmy ze skupiny „Magnificent Seven“ – Apple a Amazon.
- Americká inflace dle PCE překvapila vyšší hodnotou: 2,6 % meziročně (vs. oček. 2,5 %, předchozí 2,3 %). Jádrová PCE zůstala na 2,8 %, navzdory očekávanému poklesu na 2,7 %.
- Evropské trhy jsou dnes v červených číslech. Všechny hlavní indexy klesají – nejvíce italský IT40 (-1,6 %), následovaný francouzským CAC 40 (-1,1 %) a německým DAXem (-0,8 %). Pouze britský FTSE 100 se drží poblíž včerejších hodnot.
- Inflace v Německu meziročně zůstala na 2 %, měsíční růst ale překvapil (0,3 % vs. oček. 0,2 %, předchozí 0 %).
- Bank of Japan ponechala sazby na 0,5 %, ale signalizovala možné budoucí zvýšení kvůli inflačním tlakům. Komentáře guvernéra Kazua Uedy byly interpretovány jako neutrální vůči předchozím jestřábím očekáváním.
- Na devizovém trhu euro posiluje po předchozím oslabení a roste vůči většině měn (EURJPY: +0,9 %, EURGBP: +0,35 %, EURUSD: +0,1 % na 1,142). Jedinou měnou, která euro překonává, je švýcarský frank (EURCHF: -0,1 %). Dolar zažívá smíšenou seanci, dolarový index (USDIDX) je beze změny.
- Na trhu drahých kovů dnes převažuje pokles. Stříbro ztrácí přes 1,3 % a klesá pod 36,6 USD, platina -1,2 %, palladium -2 %. Výjimkou je zlato, které roste o 0,7 % a opět testuje úroveň 3 300 USD za unci.
- Na komoditním trhu jsou pod tlakem ropné futures – Brent -0,9 %, WTI -1,2 %. Naproti tomu futures na zemní plyn rostou o více než 2,6 %, když se odrážejí od nejnižších hodnot od dubna.
- Kryptoměnové trhy ovládá optimismus. Hlavní kryptoměny rostou: Bitcoin +0,5 % na 118 100 USD, Ethereum +0,6 % na 3 791 USD. Také Solana (+1,4 %) a Ripple (+0,7 %) jsou v zelených číslech.
