Graf dne: JP225 (08.01.2026)

Nikkei 225 (JP225) pokračuje v poklesu, dnes ztrácí téměř 0,85 % a testuje úrovně pod 52 000 body, což znamená, že je pod tlakem již třetí seanci v řadě. Hlavním katalyzátorem je realizace zisků u dříve výrazně přeceňovaných akcií v sektoru AI a polovodičů – SoftBank Group oslabuje o více než 4 %, zatímco Tokyo Electron a Advantest rovněž vykazují výrazné ztráty. Index, který nedávno lámal rekordy díky optimismu kolem umělé inteligence, nyní koriguje po prudkém růstu, vyvolaném spekulacemi kolem čipů Nvidia a souvisejících titulů.
Dalším negativním faktorem jsou katastrofální údaje o reálných mzdách, které v listopadu klesly o 2,8 % y/y – nejprudší pokles od ledna.
Největší zátěž však představuje eskalující geopolitické napětí s Čínou, které dnes dominuje titulním stranám. Peking oznámil okamžitý zákaz vývozu zboží dvojího užití do Japonska, včetně strategických prvků jako vzácné zeminy, v reakci na výroky premiérky Sany Takaichiové o Tchaj-wanu. Japonsko je na Číně závislé zhruba z 60–70 %, a u těžkých kovů jako dysprosium a terbium téměř stoprocentně, což znamená reálné riziko narušení dodavatelských řetězců pro automobilový, elektronický a obranný průmysl. Nomura odhaduje, že tříměsíční embargo by mohlo japonskou ekonomiku stát 660 miliard jenů (4,2 miliardy USD) a snížit HDP o 0,11 procentního bodu.
Náladě nepomáhá ani antidumpingové šetření čínského ministerstva obchodu (MOFCOM) ohledně dovozu dichlorosilanu z Japonska, klíčové chemické látky pro výrobu čipů, a oznámené obnovení zákazu dovozu japonských mořských plodů, zejména ryb a dalších produktů, jako odveta za vyjádření premiérky a údajné problémy s vodou z Fukušimy.
Navzdory zmíněným výprodejům, které trvají již třetí den, a jsou taženy vybranými geopolitickými a ekonomickými faktory, si kontrakt JP225 udržuje dlouhodobý růstový trend, technicky podpořený 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (modrá křivka v grafu). Horní hranicí současného technického nastavení zůstává lokální dvojitý vrchol v zóně 52 780 bodů. RSI na 14denním průměru klesá pod hranici 70 bodů, která bývá interpretována jako signál překoupeného trhu.
Zdroj: xStation
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Co je to obchodování CFD?
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500
Denní shrnutí: Trhy na konci týdne znovu nabírají optimismus
Tři trhy, které je příští týden potřeba sledovat (09.01.2026)
US OPEN: Investoři zůstávají opatrní tváří v tvář nejistotě
BREAKING: Zaměstnanost v Kanadě překonala očekávání! 🍁📈
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.