Denní shrnutí: ZLATO stanovilo nové historické maximum, Wall Street navzdory Wallerovým výrokům smíšená 🗽NATGAS po převrácení posiluje na 2,73 USD za MMBtu 📈

Červencové maloobchodní tržby v Kanadě vzrostly nad očekávání. Zároveň údaj o indexu cen výrobců za srpen vykazuje pokles o -0,8 %. Tento soubor údajů podporuje scénář, podle kterého může Bank of Canada překonat inflaci, aniž by přivedla ekonomiku do recese.

Maloobchodní tržby (m/m): 0.9%