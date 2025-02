Deutsche Bank oznamuje změnu ve vedení investičního bankovnictví

Deutsche Bank AG jmenovala Alison Harding-Jonesovou spoluvedoucí divize investičního bankovnictví a nahradila tak Marka Fedorcika, který po 30 letech působení v bance odchází do důchodu. Harding-Jonesová se ujme této funkce v dubnu a bude dohlížet na poskytování úvěrů a poradenství a zároveň řídit širší operace investičního bankovnictví spolu s Ramem Nayakem, vedoucím oddělení obchodování s pevnými výnosy a měnami.

Oznámení následuje po období silného růstu investiční divize Deutsche Bank, která se po strategické restrukturalizaci v roce 2019 výrazně rozšířila. Jen za uplynulý rok se příjmy banky z investičního bankovnictví zvýšily o 15 % na 10,6 miliardy eur (11,1 miliardy USD), přičemž v oblasti originace a poradenství došlo k pozoruhodnému nárůstu o 61 %, který dosáhl 2 miliard eur. Tato expanze posílila ziskovost banky a přispěla ke zvýšení výnosů pro akcionáře. V úterý cena akcií Deutsche Bank poprvé od roku 2015 překročila hranici 20 eur.

Fedorcik hrál klíčovou roli při řízení investiční divize Deutsche Bank v období výrazných tržních zisků a restrukturalizace. Je dlouholetým členem firmy, nastoupil do ní jako absolvent a celou svou kariéru v bance strávil tím, že od roku 2019 vedl globálně investiční bankovnictví a oblast originace a poradenství. Jeho působení zahrnovalo jak agresivní expanzi banky na globální trhy, tak výzvy, kterým čelila po finanční krizi.

Harding-Jones, který do Deutsche Bank nastoupil v loňském roce jako globální šéf fúzí a akvizic, bude podřízen členu představenstva Fabriziovi Campellimu. Přináší více než 30 let zkušeností v oboru, dříve pracovala ve společnostech Citigroup Inc. a UBS Group AG. Campelli zdůraznil, že investice do originace a poradenství zůstávají pro Deutsche Bank hlavní strategickou prioritou, a vyjádřil důvěru ve schopnost Harding-Jonese navázat na Fedorcikovo dědictví.

Fedorcik sice nezveřejnil podrobnosti o svých budoucích plánech, ale připustil, že po třech desetiletích působení v Deutsche Bank nastal čas na novou výzvu. Vyjádřil důvěru ve schopnosti vedoucího týmu banky pokračovat v růstu investičního bankovnictví.

Změna ve vedení představuje další krok v úsilí Deutsche Bank posílit divizi investičního bankovnictví a posílit tak její pozici na světových finančních trzích.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.