Dluhopisy francouzských bank zůstávají odolné navzdory politické nejistotě, ale opatrnost je na místě

Dluhopisy francouzských bank prokázaly odolnost navzdory politické a ekonomické nestabilitě ve Francii, a to díky jejich silnému úvěrovému ratingu a významným globálním operacím. Prodloužená politická nejistota, spojená s rozpočtovými problémy a změnami ve vedení země, by však mohla představovat překážky pro tyto finanční nástroje, varují analytici.

Situace zůstává křehká po hlasování o nedůvěře bývalému premiérovi Michelu Barnierovi, který se snažil prosadit rozpočet bez schválení parlamentem. Prezident Emmanuel Macron má tento týden jmenovat nového premiéra, ale obavy z rostoucího deficitu a zpoždění fiskálních reforem zvyšují opatrnost mezi investory.



Rostoucí riziko suverénního dluhu, ale omezený dopad na banky

Náklady na francouzské státní kreditní swapy (CDS), které měří riziko státních dluhopisů, nedávno dosáhly nejvyšší úrovně za více než čtyři roky. CDS francouzských bank, jako jsou BNP Paribas, Credit Agricole a Societe Generale, však vzrostly jen mírně a zůstaly pod úrovněmi z dřívějších měsíců, ukazují data S&P Global Market Intelligence.

Francouzské banky mají relativně mírnou expozici vůči domácímu státnímu dluhu, což bylo stabilizujícím faktorem. K 30. červnu jejich investice do francouzských státních dluhopisů tvořily méně než 50 % jejich celkových investic do státního dluhu, uvádí CreditSights.

“Pokud bude úvěrový rating Francie snížen, neznamená to nutně, že rating bank bude následovat,” poznamenala firma CreditSights.



Klíčová rizika: politická nejistota a domácí expozice

I když francouzské banky patří mezi nejlépe hodnocené v Evropě, prodloužená politická nestabilita by mohla začít ovlivňovat jejich dluhopisové spready.

Societe Generale a Credit Agricole , které generují přibližně 40 % až 50 % svých příjmů ve Francii , jsou zranitelnější vůči politickému a ekonomickému prostředí v zemi.

BNP Paribas, s pouze 30% příjmů z Francie, je díky globální diverzifikaci méně zranitelná.

Analytici Barclays zdůraznili tento rozdíl a poznamenali, že globálně diverzifikované banky mohou zvládat krizi lépe než banky závislé na domácím trhu.



Příležitosti a výzvy pro investory

Navzdory rizikům se někteří analytici domnívají, že dočasné rozšiřování spreadů na dluhopisech francouzských bank by mohlo nabídnout příležitosti k nákupu.

“Pokud uvidíme další tlak na spready, vstupní úrovně mohou začít vypadat atraktivně,” uvedli analytici CreditSights.

Strategista Societe Generale Juan Valencia je optimistický, že spready na francouzských firemních a finančních dluhopisech se v druhé polovině roku 2024 zúží, spolu s širším evropským úvěrovým trhem.

Nicméně investoři musí být obezřetní, protože banky s větším domácím zaměřením čelí větším rizikům spojeným s politickou nejistotou.



Výhled trhu: Opatrný optimismus nebo další turbulence?

Analytici Barclays uznávají atraktivní fundamenty francouzských bank, ale zdůrazňují, že politická nejistota zamlžuje jejich výhled. Analytici TD Securities však vyjádřili určitý optimismus s tím, že nové volby nebo řešení rozpočtového patu by mohly přinést stabilitu po turbulentním období.

Gareth Colesmith, vedoucí výzkumu globálních sazeb v Insight Investment, varoval, že odvolání francouzských dluhopisů jako "bezpečných aktiv" by mohlo oslabit jejich atraktivitu, pokud se politická krize protáhne.