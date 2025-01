Dolar oslabuje vůči jenu: Trh očekává zvýšení sazeb BoJ

Americký dolar pokračuje v oslabování vůči japonskému jenu, přičemž měnový pár USD/JPY klesl na úroveň kolem 155,88. Tento pokles je reakcí na spekulace, že Bank of Japan (BoJ) na svém nadcházejícím zasedání 24. ledna zvýší úrokové sazby. Analytici z OCBC, Frances Cheung a Christopher Wong, uvádějí, že komentáře představitelů BoJ naznačují vysokou pravděpodobnost zvýšení sazeb. Tato očekávání posilují japonský jen.

Spekulace o zvýšení sazeb BoJ podporují i zprávy agentury Bloomberg, podle nichž někteří představitelé banky považují zvýšení sazeb za pravděpodobné. Ekonomka ING pro Japonsko, Min Joo Kang, již dříve upozorňovala na riziko zvýšení sazeb v lednu, zejména kvůli silným údajům o mzdách. Technická analýza naznačuje, že USD/JPY by mohl dosáhnout dalšího vrcholu, přičemž se sleduje, zda pár otestuje šestiměsíční maximum poblíž 161,50.

Nadcházející ekonomické události, jako je inaugurace amerického prezidenta a klíčová inflační data, mohou ovlivnit další vývoj tohoto měnového páru. Očekávané zvýšení sazeb BoJ by bylo prvním od roku 2007 a signalizovalo by odklon od dosavadní ultra uvolněné měnové politiky. Tento krok by mohl mít významný dopad na globální finanční trhy a ovlivnit investiční strategie na forexovém trhu. Investoři by měli pečlivě sledovat vývoj kolem BoJ a připravit se na možnou zvýšenou volatilitu na trzích. Změna měnové politiky v Japonsku by mohla ovlivnit nejen USD/JPY, ale i další měnové páry a finanční instrumenty spojené s japonským jenem.