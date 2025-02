ECB prodlužuje politiku práce na dálku do roku 2027

Evropská centrální banka (ECB) prodloužila svou politiku práce na dálku, která umožňuje zaměstnancům pracovat na dálku až 110 dní ročně, což je zhruba polovina jejich pracovní doby. Toto rozhodnutí prodlužuje stávající opatření, které umožňuje až 10 pracovních dnů na dálku měsíčně, do roku 2027, kdy bude tato politika přehodnocena, potvrdil mluvčí ECB. Zaměstnanci mohou 90 z těchto dnů odpracovat mimo Frankfurt.

Současný systém byl zaveden v roce 2023 a zdokonalil dřívější rámec zavedený během pandemie. Podle údajů ECB v loňském roce využilo možnost práce na dálku přibližně 95 % zaměstnanců, v průměru 57 dní. Carlos Bowles, předseda výboru zaměstnanců ECB, toto rozhodnutí uvítal a zdůraznil, že flexibilní formy práce pomáhají zaměstnancům sladit pracovní a osobní povinnosti. Zdůraznil také, že tato politika přispívá k přilákání a udržení talentů a zároveň posiluje odolnost institucí.

Ve finančním sektoru se mezitím projevil trend snižování počtu pracovních úvazků na dálku. Velké instituce, jako jsou Citigroup Inc., HSBC Holdings Plc a Barclays Plc, nařídily častější docházku do kanceláře a očekává se, že společnost JPMorgan Chase & Co. bude následovat jejich příkladu. Německé banky však zachovávají flexibilnější pravidla, například Deutsche Bank AG povoluje dva pracovní dny na dálku týdně.

V politické sféře se politika práce na dálku také dostala do centra pozornosti. V USA prezident Donald Trump jako jeden ze svých prvních exekutivních kroků po návratu do úřadu zrušil opatření pro práci na dálku, která zavedl jeho předchůdce Joe Biden.

Rozhodnutí ECB je v souladu s širšími snahami o optimalizaci fyzických kancelářských prostor ve Frankfurtu. V loňském roce centrální banka oznámila plány na přemístění pracovníků dohledu z více míst do nově pronajaté kanceláře spolu s iniciativou na zavedení opatření pro sdílení pracovních stolů.

Toto rozšíření podtrhuje závazek ECB k hybridnímu modelu práce při zachování provozní efektivity a ekologické udržitelnosti.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.