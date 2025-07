Ekonomický kalendář: ADP – první zpráva o zaměstnanosti v USA za tento týden 🎯

Dnes obdržíme první zprávu o zaměstnanosti v USA za tento týden. Ačkoli její význam v poslední době poněkud poklesl, trh ji i nadále pozorně sleduje.

Investoři budou hledat známky možného zpomalení, které by bylo v souladu s obecnějším oslabením spotřebitelské poptávky v posledních měsících. Goldman Sachs předpovídá, že červnová zpráva o zaměstnanosti v USA by mohla být pro dolar zlomovým bodem, zejména pokud odhalí slabost trhu práce. Holubičí překvapení by pravděpodobně oslabilo USD, zejména vůči euru a jenu. S uklidněním geopolitického napětí se makroekonomické údaje, jako je zaměstnanost, mohou opět stát dominantním faktorem ovlivňujícím trh.

Podrobný denní kalendář:

09:00, Španělsko – Údaje o zaměstnanosti za červen:

Změna nezaměstnanosti ve Španělsku: prognóza -69,5 tis.; předchozí -57,8 tis.

10:00, Eurozóna – Projev De Guindose z ECB

11:00, Eurozóna – Údaje o zaměstnanosti za květen:

Míra nezaměstnanosti: prognóza 6,2 %; předchozí 6,2 %

11:30, Německo – Aukce německých 10letých dluhopisů:

předchozí 2,540 %;

14:15, Spojené státy – Údaje o zaměstnanosti za červen:

Změna počtu pracovních míst v nezemědělském sektoru podle ADP: prognóza 99 tisíc; předchozí 37 tisíc;

16:15, Eurozóna – Projev prezidentky ECB Lagardeové

16:30, Spojené státy – Údaje EIA: