Ekonomický kalendář: Americký Philly Fed a projevy centrálních bankéřů v centru pozornosti

- Údaje Philly Fedu v USA v centru pozornosti(prognóza 10 vs. 23,2 předchozí)
- Trhy čekají na projevy členů Fedu
- Očekává se, že počet zahájených bytů v Kanadě dosáhne 257 tis. oproti předchozím 245,8 tis.
Investoři dnes čekají na druhořadé ekonomické údaje z USA, které budou muset vzhledem k prodlouženému uzavření vlády „stačit“ jako ukazatele ekonomického výhledu za Atlantikem. Makrokalendář není nijak zvlášť nabitý, pozornost se soustředí na říjnový údaj filadelfského výrobního indexu Fed (Philly Fed).
Ve Spojeném království byly údaje o HDP, stavebních výdajích a službách poněkud slabší, než se očekávalo, ačkoli průmyslová výroba překvapila pozitivně. Během asijské seance se trhy dočkaly také měkkých údajů z trhu práce v Austrálii, kde míra nezaměstnanosti vzrostla z 4,2 % na 4,5 %, ačkoli růst zaměstnanosti překonal očekávání.
Makro kalendář
13:15 – Zahájení výstavby bytů (říjen): Prognóza: 257 tis. oproti předchozím 245,8 tis.
13:30 – Index Philly Fed (říjen): 10 prognóza vs. 23,2 předchozího
Projevy centrálních bankéřů
14:00 – Waller, Miran, Barr, Fed
15:00 – Bowman, Fed
15:45 – Mann, BoE
15:45 – Kocher, ECB
17:00 – Lagarde, ECB
18:30 – Macklem, BoC
19:30 – Greene, Boe
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.