Ekonomický kalendář: Celní jednání s USA v centru pozornosti, britské trhy zavřené (26.05.2025)

Po pátečním kroku Donalda Trumpa zůstanou obchodní jednání mezi EU a USA hlavním tématem trhů i v nadcházejících hodinách.

Přes noc byla odložena 50 % cla na veškeré zboží z EU až do ukončení oficiálních obchodních jednání (tj. do 9. července). Případné komentáře Evropské komise, Bílého domu nebo prezidentky ECB Christine Lagardeové by však mohly během dnešní seance zvýšit volatilitu, zejména na měnových trzích.

Přesto se očekává, že aktivita na trhu zůstane omezená kvůli nedostatku zveřejněných makroekonomických údajů a bankovním prázdninám v USA a Velké Británii.

Ekonomický kalendář pro dnešní den:

08:30 , Švýcarsko - údaje o zaměstnanosti:

Úroveň zaměstnanosti (1. čtvrtletí): předchozí hodnota 5,534 mil;

15:30 , Německo - Projev prezidenta německé centrální banky Nagela.

16:30 , eurozóna - vystoupení prezidentky ECB Lagardeové.