Ekonomický kalendář: Data z amerického trhu práce a předběžné zprávy o PMI 🔎

Dnešní makroekonomický kalendář je poměrně nabitý. V první části dne obdržíme sadu předběžných prosincových indexů nákupních manažerů (PMI) z Evropy. Vzhledem k období svátků bylo období sběru dat zkráceno a údaje budou zveřejněny dříve než obvykle.
Následně se pozornost trhu přesune za Atlantik do Spojených států amerických, kde budou zveřejněna opožděná data o zaměstnanosti mimo zemědělství (NFP) za listopad, po nichž budou následovat prosincové indexy PMI.
Podrobný kalendář dne:
08:00, Spojené království – Údaje z trhu práce za říjen:
-
Míra nezaměstnanosti: předchozí 5,0 %;
-
Změna zaměstnanosti (tříměsíční klouzavý průměr): předchozí -22 tisíc m/m;
-
Průměrné výdělky bez bonusů: předchozí 4,6 %;
-
Index průměrných výdělků včetně bonusů: předchozí 4,8 %;
09:15, Francie – Indexy nákupních manažerů za prosinec:
-
Index nákupních manažerů ve službách (Francie): předchozí 51,4;
-
Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (Francie): předchozí 47,8;
-
Kompozitní index nákupních manažerů (Francie): předchozí 50,4;
09:30, Německo – Indexy nákupních manažerů za prosinec:
-
Index nákupních manažerů ve službách (Německo): předchozí 53,1;
-
Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (Německo): předchozí 48,2;
-
Kompozitní index nákupních manažerů (Německo): předchozí 52,4;
10:00, Eurozóna – Indexy nákupních manažerů za prosinec:
-
Index nákupních manažerů ve službách (eurozóna): předchozí 53,6;
-
Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (eurozóna): předchozí 49,6;
-
Kompozitní index nákupních manažerů (eurozóna): předchozí 52,8;
10:30, Spojené království – Indexy nákupních manažerů za prosinec:
-
Index nákupních manažerů ve službách (Spojené království): předchozí 51,3;
-
Index nákupních manažerů ve zpracovatelském průmyslu (Spojené království): předchozí 50,2;
-
Kompozitní index nákupních manažerů (Spojené království): předchozí 51,2;
11:00, Eurozóna – Údaje o zahraničním obchodě za říjen:
-
Obchodní bilance: předchozí 19,4 miliardy EUR;
14:30, Spojené státy americké – Údaje z trhu práce za listopad:
-
Počet nově vytvořených pracovních míst mimo zemědělství: předchozí 119 tisíc;
-
Počet nově vytvořených pracovních míst v soukromém sektoru: předchozí 97 tisíc;
-
Míra ekonomické aktivity obyvatelstva: předchozí 62,4 %;
-
Míra nezaměstnanosti: prognóza 4,4 %; předchozí 4,4 %;
-
Průměrná hodinová mzda: předchozí 0,2 % m/m;
14:30, Spojené státy americké – Maloobchodní tržby za říjen:
-
Maloobchodní tržby: předchozí 4,26 % r/r;
-
Jádrové maloobchodní tržby: prognóza 0,3 % m/m; předchozí 0,3 % m/m;
-
Maloobchodní tržby: prognóza 0,2 % meziměsíčně; předchozí 0,2 % m/m;
14:30, Spojené státy americké – Stavební povolení za září:
-
prognóza 1,340 milionu; předchozí 1,330 milionu;
14:30, Spojené státy americké – Zahájená výstavba bytů:
-
prognóza 1,320 milionu; předchozí 1,307 milionu;
