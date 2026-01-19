Ekonomický kalendář: Davos a čtvrtletní tržby na Wall Street 🔎

Tento týden začíná každoroční zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu, kterého se zúčastní přibližně 3 000 účastníků, včetně miliardářů s celkovým jměním přesahujícím 500 miliard USD, dále obchodní lídři, bankéři a politici.
Později během týdne se dozvíme také rozhodnutí o úrokových sazbách Bank of Japan.
Detailní kalendář na tento týden (UTC+1):
Pondělí 19. ledna
-
celý den – svátek v USA
-
celý den – zahájení fóra v Davosu
-
03:00 – HDP, maloobchodní tržby a průmyslová výroba v Číně
-
11:00 – inflace HICP v eurozóně
-
14:30 – inflace CPI v Kanadě
Úterý 20. ledna
-
02:00 – rozhodnutí o sazbách v Číně
-
08:00 – inflace PPI v Německu
-
08:00 – data z trhu práce ve Spojeném království
-
08:30 – inflace PPI ve Švýcarsku
-
po skončení seance – výsledky Netflixu
Středa 21. prosince
-
celý den – projev Donalda Trumpa v Davosu
-
08:00 – inflace CPI a PPI ve Spojeném království
-
08:30 – projev Christine Lagardeové (ECB)
-
17:45 – projev Christine Lagardeové (ECB)
-
22:40 – týdenní data API o zásobách ropy v USA
Čtvrtek 22. ledna
-
celý den – svátek v Číně
-
01:30 – data z trhu práce v Austrálii
-
10:00 – rozhodnutí Norgesbank
-
10:00 – trh práce a průmyslová data v Polsku
-
13:30 – Zápis ze zasedání ECB
-
14:30 – HDP USA / žádosti o podporu v nezaměstnanosti
-
16:30 – data EIA o zásobách plynu v USA
-
18:00 – data DoE o zásobách ropy v USA
-
po skončení seance – výsledky Intelu
Pátek 23. ledna
-
00:30 – inflace CPI v Japonsku
-
02:00 – rozhodnutí Bank of Japan
-
10:00 – PMI v eurozóně za služby a průmysl (leden)
-
11:00 – projev Christine Lagardeové (ECB)
-
15:45 – PMI v USA za služby a průmysl (leden)
-
16:00 – data University of Michigan (leden)
Tento týden přinese také výsledky firem z tzv. „staré ekonomiky“, společně se zprávami technologických společností. Následující firmy zveřejní své čtvrtletní výsledky:
