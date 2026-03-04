Silné služby podle ISM: aktivita rostla nejvíce od roku 2022

- ISM Services Index: 56,1
- Očekávání: překonalo všechny projekce v průzkumu Bloombergu (medián 53,5)
- Předchozí: 53,8
- Nové objednávky: 58,6
- Aktivita v podnikání: 51,8
- Zaměstnanost: 51,8
- Zaplacené ceny: 63
Komentář
Americký sektor služeb se v únoru rozšířil nejrychlejším tempem od poloviny roku 2022, a to díky skoku v nových objednávkách a solidní aktivitě. Hlavní index vzrostl na 56,1 a výrazně překonal všechny projekce ekonomů. Data podtrhují plošné zrychlení největšího segmentu americké ekonomiky a byla zaznamenána krátce před americko-izraelskými údery na Írán.
Zásadním závěrem zprávy je rozdíl mezi výrobou a službami z hlediska inflace. Zatímco průzkum ISM ve výrobě nedávno ukázal, že ceny vstupů vzrostly nejrychlejším tempem od roku 2022, ve službách inflační tlaky naopak polevily. Index zaplacených cen klesl na téměř roční minimum. K tomuto ochlazení dochází navzdory masivnímu, bezprecedentnímu skoku o 11,9 bodu u nevyřízených objednávek, které dosáhly čtyřletého maxima.
Výraznou sílu ukázal také trh práce. Zaměstnanost ve službách solidně rostla, což potvrdila i samostatná data ADP, podle nichž americké firmy v únoru přidaly 63 tis. pracovních míst, nejvyšší měsíční přírůstek od července. Růst hlásilo 14 z 18 odvětví služeb, v čele s těžbou, informačním sektorem a realitami.
Přesto zůstává firemní sentiment opatrný kvůli vnějším faktorům. Komentáře z odvětví zdůrazňují, že ačkoli je současná situace solidní, dlouhodobé investice brzdí „významná neznámá rizika“ spojená s možnými kroky americké vlády v oblasti cel. Těžební a zemědělský sektor navíc uvádí, že volatilita cel a měnící se obchodní dohody už citelně ovlivňují nákupní operace a náklady na dovoz.
