Ekonomický kalendář: Druhý den výsledků Big Tech a rozhodnutí BoE 🏛️

Dnešní obchodní seanci bude dominovat mix makroekonomických dat z Evropy, rozhodnutí BoE a dopady včerejšího zasedání Fedu spolu s eskalací na linii USA–Írán. Trh vstupuje do dne pod vlivem nejhoršího sezení Dow Jones od dubna 2025 (-2,19 %) po rozhodnutí Fedu ponechat sazby na úrovni 3,5–3,75 % při poměru hlasů 9–3.
Makroekonomická data z Evropy
Dopoledne přicházejí údaje o HDP za 2Q ze Španělska, Itálie, Německa a celé eurozóny (konsensus naznačuje výrazné zpomalení dynamiky meziročně ve Španělsku a Itálii), a ve 14:00 přibude německé CPI za červenec s výhledem růstu na 2,7 % meziročně oproti předchozím 2,3 %. Odpoledne se pozornost přesune na USA – ve 14:30 vychází balíček dat zahrnující PCE (inflační deflátor Fedu), osobní příjmy a výdaje, HDP za 2Q a týdenní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, kde trh očekává skok na 200 tisíc z 187 tisíc.
Rozhodnutí Bank of England
Ve 13:00 Bank of England oznamuje rozhodnutí o úrokových sazbách – ekonomové dotázaní agenturou Reuters očekávají hlasování 7–2 pro ponechání sazby na 3,75 %, tedy na úrovni platné od prosince. Guvernér Andrew Bailey od března signalizuje, že dříve předpokládané snižování sazeb je odloženo kvůli válce o Hormuzský průliv, která zvyšuje inflační tlak; ve 13:30 se očekává jeho vystoupení spolu se zveřejněním Quarterly Inflation Report.
Geopolitika a ropa
Situace kolem Íránu zůstává klíčovým rizikovým faktorem – USCENTCOM provedl odvetný úder po útoku Teheránu a Trump pohrozil Íránu „tvrdým výpraskem", což ve středu způsobilo skok ceny Brentu o 7,9 % na 90,74 USD za barel. Dnes však ropa část zisků odevzdává – Brent klesl o 0,9 % na přibližně 87,30 USD, protože tankery stále opouštějí oblast Zálivu navzdory eskalaci. Oznámené zvýšení produkce OPEC+ od 2. srpna o 188 tisíc b/d na září může v delším horizontu omezovat růst cen, pokud se vojenské napětí dále nezvýší.
Wall Street po uzavření a sektor čipů
Klíčové čtvrtletní výsledky Apple, Amazon a Coinbase budou zveřejněny po uzavření trhu – Apple za poslední tři měsíce vzrostl o +25 % a dosahuje nových maxim, Amazon je za tři měsíce -14 % a Coinbase -60 % od říjnového vrcholu, což naznačuje vysokou implikovanou volatilitu zejména u posledních dvou jmenovaných společností. Sektor polovodičů z Koreje zůstává nejnestabilnějším segmentem na globální úrovni – jak Samsung Electronics, tak SK Hynix zaznamenaly prudké pohyby (přes 8% růst, respektive 10% pokles) po zveřejnění čtvrtletních výsledků, což se opakovaně přeneslo na globální sentiment vůči AI čipům. Pokud volatilita na KOSPI neustoupí, lze očekávat pokračující tlak na americké technologické společnosti spojené s pamětí a AI. Své zprávy zveřejnily nebo zveřejní rovněž společnosti jako Mastercard, Altria, Ferrari a British American Tobacco.
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