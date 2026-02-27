Ekonomický kalendář: Evropská inflace a americký PPI v centru pozornosti

Dnes jsou zveřejňována důležitá makroekonomická data z Francie, Španělska, Německa, USA a Kanady. Pozornost se soustředí na údaje o inflaci a HDP. Tyto statistiky poskytují přehled o kondici ekonomik, cenových a spotřebitelských tlacích i o změnách ekonomických trendů v hlavních ekonomikách Evropy a Severní Ameriky.
Ve Francii a Španělsku se sledují předběžné údaje o inflaci a také ukazatele PPI a HICP, které odrážejí cenové tlaky v ekonomice. V Německu budou zveřejněny dovozní ceny, spotřebitelská inflace a data z trhu práce. V USA se investoři a analytici zaměří na výrobní inflaci (PPI), indexy PMI a výdaje na stavební investice. Kanada navíc zveřejní čtvrtletní a měsíční údaje o HDP, které napoví o tempu hospodářského růstu.
Dnešní makro kalendář:
08:00 Švédsko
Maloobchodní tržby n.s.a. (m/m) leden (skutečnost 0,1 %; předchozí -0,6 %)
Maloobchodní tržby n.s.a. (r/r) leden (skutečnost 4,1 %; předchozí 2,3 %)
08:00 Německo
Dovozní ceny (m/m) leden (skutečnost 1,1 %; očekávání 0,6 %)
Dovozní ceny (r/r) leden (skutečnost -2,3 %; předchozí -2,3 %)
08:00 Norsko
Maloobchodní tržby bez aut s.a. (m/m) leden (skutečnost 1,1 %; předchozí -0,7 %)
08:00 Švédsko
Zahraniční obchodní bilance (SEK) leden (skutečnost 6,3 mld.; předchozí 5,8 mld.)
08:00 Turecko
Míra nezaměstnanosti leden 8,1 %; předchozí 7,8 %
08:30 Maďarsko
Výrobní inflace leden
PPI (m/m) leden -0,4 %
PPI (r/r) leden -3,4 %
08:30 Maďarsko
Míra nezaměstnanosti leden 4,4 %
08:45 Francie
Spotřebitelská inflace předběžná
CPI (m/m) únor (očekávání 0,5 %; předchozí -0,3 %)
HICP (m/m) únor (očekávání 0,5 %; předchozí -0,4 %)
CPI (r/r) únor (očekávání 0,8 %; předchozí 0,3 %)
HICP (r/r) únor (očekávání 0,7 %; předchozí 0,4 %)
08:45 Francie
Výrobní inflace leden
PPI (m/m) leden (předchozí 0,2 %)
PPI (r/r) leden (předchozí -2 %)
08:45 Francie
HDP s.a. fin. (q/q) Q4 (očekávání 0,2 %; předchozí 0,5 %)
08:45 Francie
Spotřebitelské výdaje (m/m) leden (0,3 %; předchozí -0,6 %)
09:00 Španělsko
Spotřebitelská inflace předběžná
CPI (m/m) únor (předchozí -0,4 %)
HICP (m/m) únor (předchozí -0,8 %)
CPI (r/r) únor (očekávání 2,2 %; předchozí 2,3 %)
HICP (r/r) únor (očekávání 2,3 %; předchozí 2,4 %)
09:00 Švýcarsko
Hrubý domácí produkt Q4
HDP s.a. (q/q) Q4 0,2 %; předchozí -0,5 %
HDP n.s.a. (y/y) Q4 0,5 %
09:00 Polsko
Ukazatel trhu práce podle BIEC únor 77,5
09:55 Německo
Míra nezaměstnanosti s.a. únor 6,3 %; předchozí 6,3 %
13:00 Chile
Průmyslová produkce (y/y) leden 0,1 %
13:00 Chile
Míra nezaměstnanosti leden 8 %; předchozí 8 %
14:00 Německo
Spotřebitelská inflace předběžná únor
CPI (m/m) únor 0,5 %; předchozí 0,1 %
HICP (m/m) únor 0,5 %; předchozí -0,1 %
CPI (r/r) únor 2 %; předchozí 2,1 %
HICP (r/r) únor 2,1 %; předchozí 2,1 %
14:30 Kanada
Hrubý domácí produkt Q4
HDP (anualizovaně) Q4 0,0 %; předchozí 2,6 %
HDP (q/q) Q4 0,6 %
14:30 Kanada
Měsíční HDP (m/m) prosinec 0,1 %; předchozí 0,0 %
14:30 USA
Výrobní inflace leden
PPI (m/m) leden 0,3 %; předchozí 0,5 %
Jádrové PPI (m/m) leden 0,3 %; předchozí 0,7 %
PPI (r/r) leden 2,6 %; předchozí 3 %
Jádrové PPI (r/r) leden 3 %; předchozí 3,3 %
15:45 USA
Chicago PMI únor 52,8; předchozí 54
16:00 USA
Stavební investice (m/m) listopad (předchozí 0,5 %)
Stavební investice (m/m) prosinec (očekávání 0,2 %)
19:00 USA
Počet ropných vrtů týdně (očekávání 406; předchozí 409)
