Denní shrnutí: Polovodiče, americký dolar a ropa tlačí Wall Street dolů

- Evropské indexy uzavřely mírně pozitivní seanci; DAX i britský FTSE mírně posílily, zatímco francouzský CAC 40 přidal 0,7 %. Ve Spojených státech však rekordní kvartální výsledky Nvidia nestačily k podpoře širšího optimismu. Technologický Nasdaq 100 klesá o 1,4 %, zatímco S&P 500 ztrácí 0,7 %. Americký dolar po solidních datech z trhu práce posiluje a EUR/USD oslabuje o více než 0,3 %.
- V polovodičovém sektoru sledujeme plošné poklesy; akcie Nvidia ztrácejí více než 5,5 % a Broadcom téměř 6 %. Big Tech se rovněž obchoduje v červených číslech, výjimkou je Meta Platforms. V segmentu softwaru a IT služeb byly počáteční zisky vymazány. Akcie letecko-obranné společnosti Heico klesají o více než 10 %, když investoři reagovali na rostoucí zadlužení a slabší ziskovost divize Electronic Technologies Group – navzdory meziročnímu růstu tržeb o 14 % a překonání odhadu zisku na akcii.
- Sezónně očištěný počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti dosáhl v týdnu končícím 21. února 212 tisíc. To představuje nárůst o 4 tisíce oproti revidované předchozí hodnotě, avšak stále pod konsensem Dow Jones na úrovni 215 tisíc. Čtyřtýdenní klouzavý průměr vzrostl jen o 750 na 220 250. Pokračující žádosti (s týdenním zpožděním) klesly o 31 tisíc na 1,833 milionu. Data naznačují pravděpodobnou delší pauzu v cyklu uvolňování měnové politiky Fedu.
- Ropné futures rostou v důsledku nejistoty ohledně výsledku jednání mezi USA a Íránem. Íránská státní média uvedla, že úřady nebudou souhlasit s odvozem obohaceného uranu z území Íránu, zatímco Spojené státy nadále prosazují „maximalistické“ požadavky včetně zastavení provozu v klíčových lokalitách, jako jsou Natanz a Isfahán. Omán dříve označil rozhovory za konstruktivní, jednání však mají pokračovat.
- Podle EIA klesly zásoby zemního plynu v USA o 52 miliard kubických stop, oproti předchozímu poklesu o 50 mld. a 144 mld. v předminulém týdnu. Futures na americký plyn Henry Hub (NATGAS) oslabují téměř o 2,4 %.
- Server Semafor s odvoláním na zdroje obeznámené se situací uvedl, že Stripe aktuálně nezvažuje nabídku na převzetí PayPal (PYPL.US). Zpráva vyvolala prudký výprodej akcií platebního giganta, které v poslední době těžily ze spekulací o možné akvizici jako z „odrazového můstku“ po předchozích výrazných ztrátách a podporovaly naděje investorů na převzetí s výraznou prémií vůči současné valuaci.
