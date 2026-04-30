Ekonomický kalendář: Festival centrálních bank v plném proudu

Festival centrálních bank je v plném proudu. Tento týden od samotného začátku dominují rozhodnutí a komunikace hlavních světových měnových autorit. Začalo to Bank of Japan, poté trhy zpracovávaly zasedání FOMC a sdělení Fedu. Dnes se pozornost přesouvá do Evropy, kde ECB a Bank of England uzavírají nabitý sled klíčových událostí. Jde o vzácné nastavení, kdy se rozhodnutí měnové politiky několika velkých ekonomik koncentrují do velmi krátkého období. To nutí trhy k průběžnému přehodnocování očekávání.
V takovém prostředí už makrodata nejsou jen statistikou. Každý údaj o inflaci, růstu nebo trhu práce se stává dílkem skládačky, který buď potvrzuje, nebo zpochybňuje narativ centrálních bank. Klíčovou otázkou pro trhy zůstává, zda je dezinflace skutečně stabilní, nebo zda ekonomiky vstupují do nerovnoměrnější fáze, ve které se dynamika růstu a cen začíná rozcházet.
Dnešní kalendář je v Evropě mimořádně nabitý. Z více ekonomik současně přicházejí údaje o inflaci, HDP a trhu práce, a to vše spolu s rozhodnutími ECB a Bank of England. Americká data zároveň nadále slouží jako globální benchmark pro očekávání vývoje sazeb.
Ekonomický kalendář na dnešek:
07:30 – Francie
- HDP očištěný o sezónní vlivy (q/q, Q1): 0,0 % vs 0,2 % / 0,2 %
- Spotřebitelské výdaje (m/m): 0,7 % vs 0,6 % / -1,4 %
08:00 – Německo
- Maloobchodní tržby (m/m): -0,5 % / -0,6 %
- Maloobchodní tržby (y/y): 0,4 % / 0,7 %
- Dovozní ceny (m/m): 2,5 % / 0,3 %
- Dovozní ceny (y/y): -2,3 %
08:30 – Maďarsko
- HDP očištěný o sezónní vlivy (q/q): 0,2 %
- HDP neočištěný o sezónní vlivy (y/y): 1,0 % vs 0,8 %
- HDP očištěný o sezónní vlivy (y/y): 0,6 %
- Obchodní bilance: 665 mil. EUR
08:45 – Francie
- CPI (y/y): 2,0 % vs 1,7 %
- HICP (y/y): 2,2 % vs 2,0 %
- CPI (m/m): 0,9 % vs 1,0 %
- PPI (y/y): -2,4 %
09:00 – Česká republika
- HDP očištěný o sezónní vlivy (q/q): 0,5 % vs 0,7 %
- HDP očištěný o sezónní vlivy (y/y): 2,5 % vs 2,7 %
09:00 – Španělsko
- HDP (q/q): 0,5 % vs 0,8 %
- HDP (y/y): 2,7 % vs 2,7 %
09:00 – Švýcarsko
- KOF: 96 vs 96,1
09:00 – Turecko
- Obchodní bilance: -9,03 mld. USD
09:30 – Polsko
- CPI (y/y): 2,9 % vs 3,0 %
- CPI (m/m): 0,4 % vs 1,1 %
09:55 – Německo
- Míra nezaměstnanosti: 6,3 %, v souladu s očekáváním
10:00 – Německo
- HDP (q/q): 0,2 % vs 0,3 %
- HDP (y/y): 0,4 % vs 0,6 %
10:00 – Itálie
- HDP (q/q): 0,1 % vs 0,3 %
- HDP (y/y): 0,6 % vs 0,8 %
- Míra nezaměstnanosti: 5,3 %
Eurozóna – klíčová data
11:00
- Inflace HICP (y/y): 2,9 % vs 2,6 %
- Jádrový HICP (y/y): 2,3 % vs 2,3 %
- HDP (q/q): 0,2 % vs 0,2 %
- HDP (y/y): 0,8 % vs 1,2 %
- Míra nezaměstnanosti: 6,2 %
14:15 – ECB
- Refinanční sazba: 2,15 % beze změny
- Depozitní sazba: 2,00 % beze změny
14:45 / 16:15
- Tisková konference ECB
- Projev Christine Lagarde
Spojené království – BoE
13:00
- Úroková sazba: 3,75 % beze změny
Spojené státy – klíčová data
14:30
- Spotřebitelské výdaje: 0,9 % vs 0,5 %
- Jádrový PCE (y/y): 3,2 % vs 3,0 %
- HDP anualizovaně: 2,3 % vs 0,5 %
- Deflátor HDP: 3,8 % vs 3,7 %
- Jádrový PCE (q/q): 4,1 % vs 2,7 %
- Příjmy: 0,3 %
- Žádosti o podporu v nezaměstnanosti: 214 tis.
- ECI: 0,8 % vs 0,7 %
15:45
- Chicago PMI: 53 vs 52,8
16:00
- Předstihové ukazatele: -0,1 %
16:30
- Změna zásob zemního plynu: 83 mld. vs 103 mld.
