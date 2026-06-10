Vymyká se inflace kontrole?

Ve 14:30 budou zveřejněna nejdůležitější makroekonomická data tohoto týdne – květnová inflace CPI ve Spojených státech. Po šoku vyvolaném páteční zprávou NFP investoři horečně hledají jakékoli argumenty, které by naznačovaly, že zpřísnění měnové politiky nakonec nebude nutné. Klíčový by mohl být pokles nebo stabilizace cenových tlaků, ale takovému scénáři zatím nasvědčuje jen velmi málo.
Ocenění amerických úrokových sazeb na základě futures aktuálně započítává zvýšení sazeb ve 4. čtvrtletí letošního roku. Toto jestřábí přecenění podporují nejen známky stabilizace na trhu práce a signály dynamicky rostoucích cenových tlaků, ale také slábnoucí vyhlídka na dohodu mezi USA a Íránem.
Graf 1: Trhem implikované ocenění sazeb FOMC (2026–2027)
Zdroj: Bloomberg, 12.05.2026
Celková inflace vzrostla na 3,8 %, což byla nejvyšší úroveň od května 2023.
Jádrová inflace také překvapila směrem vzhůru. Meziročně vzrostla o 2,8 % a meziměsíčně o 0,4 %.
Největší obavy tehdy vyvolalo vyšší momentum inflace v jádrových službách (3,3 %), což je ukazatel, který spolehlivě odráží hluboce zakořeněné cenové tlaky.
Dnes budeme možná trochu nečekaně pozorně sledovat vysoce volatilní ceny potravin (3,8 % v dubnu) a energií (17,9 % v dubnu). Pokud znovu vykážou vysoké hodnoty, mohly by ukotvit inflační očekávání na zvýšených úrovních. To by se následně mohlo promítnout do vyššího růstu mezd a spotřeby a vytvořit takzvané sekundární efekty.
Graf 2: Sektorový příspěvek ke změně meziroční dynamiky inflace v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 10.06.2026
Průměrný spotřebitel skutečně nevnímá inflační tlak v jádrovém vyjádření, ale v nominálních hodnotách, s nepřiměřeně velkým důrazem na ceny paliv a potravin. Růst celkového ukazatele sám o sobě nebude argumentem pro zvýšení sazeb, protože je do značné míry považován za přechodný. V tomto ohledu je mnohem důležitější jádrový ukazatel. Mohl by však zvýšit inflační očekávání, což by pro Výbor představovalo velmi významnou informaci. To by mohlo v budoucnu vést k vyššímu růstu mezd a spotřeby a vytvořit takzvané sekundární efekty.
Graf 3: Inflace CPI a PCE v USA (2000–2026)
Zdroj: XTB Research, 10.06.2026
Před zveřejněním údaje dolar vůči euru velmi mírně oslabuje, a to o 0,1 % během dne a o 0,2 % ve srovnání s pondělním otevřením. Kromě spekulací ohledně květnové úrovně inflace se pozornost soustředí na zprávy z Blízkého východu a zítřejší rozhodnutí ECB, kde centrální banka s největší pravděpodobností zvýší úrokové sazby poprvé od roku 2023.
Graf 4: EURUSD (18.06–10.06)
Zdroj: xStation, 10.06.2026
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