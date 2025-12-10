Ekonomický kalendář: FOMC rozhoduje o úrokových sazbách

Dnešní obchodní seanci z velké části ovládne rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách, které je bezpochyby nejdůležitější událostí dne. V Evropě budou investoři pozorně sledovat inflační data z Norska a České republiky, stejně jako údaje o průmyslové výrobě ze Švédska, Slovenska a Itálie, které mohou poskytnout přehled o stavu ekonomiky na konci roku. Odpoledne se pozornost zaměří na projevy prezidentky ECB Christine Lagardeové a guvernéra BoE Andrewa Baileyho, jejichž komentáře mohou naznačit směřování měnové politiky v roce 2026.
Vrchol dne představuje zasedání FOMC o úrokových sazbách a zveřejnění makroekonomických projekcí. Zatímco trh očekává, že sazby zůstanou v rozmezí 3,50–3,75 %, investoři se zaměří na tón prohlášení a případné vodítka od Jeroma Powella během večerní tiskové konference. Rozhodnutí Bank of Canada o úrokových sazbách navíc přidá další klíčový bod do severoamerické seance, což může zvýšit volatilitu na finančních trzích.
Čína
02:30 – CPI (r/r) – listopad: skutečnost 0,7 % (odhad 0,7 %, předchozí 0,2 %)
02:30 – PPI (r/r) – listopad: skutečnost -2,2 % (odhad -2,2 %, předchozí -2,1 %)
Norsko
08:00 – CPI (r/r) – listopad: skutečnost 3 % (odhad 3 %, předchozí 3,1 %)
08:00 – Jádrový CPI (r/r) – listopad: skutečnost 3 % (odhad 3 %, předchozí 3,4 %)
Švédsko
08:00 – Průmyslová výroba sez. očištěná (r/r) – říjen: skutečnost 5,9 % (předchozí 14,6 %)
Turecko
08:00 – Průmyslová výroba (r/r) – říjen: skutečnost 2,2 % (předchozí 2,9 %)
Rumunsko
08:00 – Obchodní bilance (EUR) – říjen: skutečnost -3 mld. (předchozí -2,48 mld.)
Česká republika
09:00 – CPI finanční (m/m) – listopad: předchozí 0,5 %, odhad -0,3 %
09:00 – CPI finanční (r/r) – listopad: předchozí 2,5 %, odhad 2,1 %
Slovensko
09:00 – Průmyslová výroba (r/r) – říjen: předchozí 0,7 %, odhad -2 %
Itálie
10:00 – Průmyslová výroba (m/m) – říjen: předchozí 2,8 %, odhad -0,4 %
Velká Británie
11:45 – Veřejný projev guvernéra BoE Andrewa Baileyho
Eurozóna
11:55 – Veřejný projev prezidentky ECB Christine Lagardeové
Spojené státy
13:00 – Žádosti o hypotéky – týden: předchozí -1,4 %
14:30 – Index nákladů na zaměstnání (q/q) – Q3: odhad 0,9 %, předchozí 0,9 %
Kanada
15:45 – Rozhodnutí BoC o úrokové sazbě – prosinec: odhad 2,25 %, předchozí 2,25 %
16:30 – Tisková konference Bank of Canada – prosinec
Spojené státy
16:30 – Týdenní zásoby ropy:
-
Změna zásob ropy – týden: odhad -1,7 mil. barelů, předchozí 0,57 mil. barelů
-
Změna zásob benzínu – týden: odhad 2,3 mil. barelů, předchozí 4,52 mil. barelů
-
Změna zásob destilátů – týden: odhad 1,5 mil. barelů, předchozí 2,06 mil. barelů
20:00 – Rozhodnutí FOMC o úrokových sazbách – prosinec: odhad 3,50–3,75 %, předchozí 3,75–4,00 %
20:00 – Makroekonomické projekce FOMC
20:30 – Tisková konference FOMC
BREAKING: Velkoobchodní tržby v USA pod očekáváním
BREAKING: Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA překonal očekávání 🗽
Turecko se rozhodlo snížit týdenní repo sazbu na 38 %.
BREAKING: Švýcarská národní banka drží sazby! ↔️
