Ekonomický kalendář: Index spotřebitelských cen v eurozóně a mzdy mimo zemědělství v USA v centru pozornosti

Dnešní ekonomický kalendář zahrnuje klíčové údaje o inflaci v eurozóně a kritickou zprávu o mzdách mimo zemědělský sektor v USA. Trhy budou tyto ukazatele pečlivě sledovat, aby zjistily známky ekonomického zdraví a potenciální dopady na měnovou politiku v podmínkách pokračujícího obchodního napětí. V tomto týdnu již došlo k významnému vývoji, když Čína signalizovala svou otevřenost potenciálním obchodním rozhovorům se Spojenými státy, i když zdůraznila, že jakýkoli dialog musí být založen na „upřímnosti“ a odstranění jednostranných cel. Na pozadí tohoto nejistého diplomatického pokroku nabývají dnešní údaje o zaměstnanosti a inflaci na významu, protože trhy hodnotí ekonomický dopad nedávných obchodních politik a to, co by mohly znamenat pro rozhodnutí centrálních bank v nadcházejících měsících.

Klíčové ekonomické údaje

09:30 - Údaje o výrobním PMI ve Španělsku

Španělský výrobní PMI (duben): Předpověď: 50,0 vs. předchozích 49,5

09:30 - Švýcarsko Údaje o výrobním PMI

Švýcarsko procure.ch Výrobní PMI (duben): Předpověď 48,7 vs. předchozí 48,9

09:45 - Itálie Údaje o výrobním PMI

Itálie Výrobní PMI (duben): Předpověď 47,1 vs. předchozí 46,6

09:50 - Francie Údaje o výrobním PMI

Francie Výrobní PMI (duben): Předpověď 48,2 vs. předchozí 48,5

09:55 - Německo: Údaje o výrobním PMI

PMI ve zpracovatelském průmyslu Německa (duben): Předpověď 48,0 vs. předchozí 48,3

10:00 - Údaje o výrobním PMI v eurozóně

Index PMI ve zpracovatelském průmyslu eurozóny (duben): Předpověď: 48,7 vs. předchozích 48,6.

10:00 - Ekonomický bulletin ECB

11:00 - Údaje o inflaci v eurozóně

Jádrový index spotřebitelských cen eurozóny (meziročně) (duben): Předpověď: 2,5 % vs. předchozí 2,4 %.

Index spotřebitelských cen eurozóny (meziročně) (duben): Předpoklad 2,1 % oproti předchozím 2,2 %.

CPI eurozóny (m/m) (duben): Předchozí 0,6 %

11:00 - Údaje o nezaměstnanosti v eurozóně

Míra nezaměstnanosti v eurozóně (březen): Předpověď: 6,1 % vs. předchozí 6,1 %.

14:30 - Údaje o zaměstnanosti v USA

Průměrný hodinový výdělek v USA (meziročně) (duben): Předpoklad 3,9 % oproti předchozím 3,8 %.

Průměrný hodinový výdělek v USA (meziměsíčně) (duben): Předpověď: 0,3 % vs. předchozí 0,3 %.

Mzdy mimo zemědělský sektor v USA (duben): Předpověď: 138 tis. oproti předchozím 228 tis.

Soukromé mzdy mimo zemědělství USA (duben): Předpověď: 124 tis. oproti předchozím 209 tis.

Míra nezaměstnanosti v USA (duben): Předpověď: 4,2 % vs. předchozí 4,2 %.

Míra participace v USA (duben): Předchozí 62,5 %

Míra nezaměstnanosti U6 v USA (duben): Předchozí 7,9 %.

16:00 - Údaje o továrních zakázkách v USA

Tovární objednávky v USA (MoM) (březen): Předpoklad 4,4 % vs. Předchozí 0,6 %.

19:00 - Počet vrtných souprav Baker Hughes v USA

Počet ropných vrtných souprav v USA Baker Hughes: Předchozí 483

Celkový počet vrtných souprav v USA Baker Hughes: Předchozí 587

21:30 - Spekulativní pozice CFTC