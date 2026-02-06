Ekonomický kalendář: Kanadský trh práce a index Michigan (06.02.2026)

Dnešní den nepřináší žádná zásadní makroekonomická zveřejnění, což trhům poskytuje krátkou pauzu po intenzivním začátku týdne. Investoři se zaměří především na několik klíčových údajů. V Kanadě bude zveřejněna zpráva z trhu práce, ve Spojených státech předběžný index University of Michigan a pozornost se bude věnovat také aktivitě v ropném sektoru a datům o spotřebitelském úvěru. Tyto údaje mohou mírně ovlivnit aktuální tržní sentiment, celkově se však očekává spíše klidný den.
Dnešní kalendář: (CET)
08:00 Německo – Zahraniční obchod (prosinec)
- Obchodní bilance: skutečnost 17,1 mld. EUR (očekávání 14,1; předchozí 13,6)
- Exporty s.o. (m/m): skutečnost 4 % (očekávání 1 %; předchozí 2,5 %)
- Importy s.o. (m/m): skutečnost 1,4 % (očekávání 0,2 %; předchozí 0,7 %)
08:00 Německo – Průmyslová výroba (prosinec)
- Produkce s.o. (m/m): skutečnost -1,9 % (očekávání -0,3 %; předchozí 0,2 %)
- Produkce p.o.d. (r/r): skutečnost -0,6 % (předchozí 0,5 %)
08:00 Švédsko – Spotřebitelská inflace (leden)
- CPI (m/m): skutečnost 0,1 % (očekávání 0,4 %; předchozí 0,0 %)
- Jádrová CPI (r/r): skutečnost 0,4 % (očekávání 0,6 %; předchozí 0,3 %)
08:00 Norsko – Průmyslové zpracování (m/m, prosinec): skutečnost -0,1 % (předchozí 2 %)
08:30 Maďarsko – Průmyslová výroba (předběžná, prosinec)
- Sezonně očištěno (m/m): -2 %
- Neočištěno (r/r): -5,4 %
- Očištěno o počet pracovních dní (r/r): -5,4 %
08:45 Francie – Zahraniční obchodní bilance s.o. (EUR, prosinec): -4,1 mld.
09:00 Švýcarsko – Míra nezaměstnanosti (leden): 3 %
09:00 Česká republika – Průmyslová výroba (r/r, prosinec): 3,2 %
09:00 Česká republika – Zahraniční obchodní bilance (CZK, prosinec): 10 mld.
09:00 Španělsko – Průmyslová výroba p.o.d. (r/r, prosinec): 4,5 %
12:00 Chile – Inflace CPI (m/m, leden): 0,4 %
14:00 Polsko – Zápis z jednání měnového výboru (leden)
14:30 Kanada – Trh práce (leden)
- Míra nezaměstnanosti: 6,8 %
- Změna zaměstnanosti: 7,1 tis.
- Změna plných úvazků: 50,2 tis.
- Změna částečných úvazků: -42 tis.
16:00 USA – Předběžná zpráva University of Michigan (únor)
- Index: 55,2
- Krátkodobá inflační očekávání: 4
- Dlouhodobá inflační očekávání: 3,3
16:00 Kanada – Ivey PMI s.o. (leden): 49,9
18:00 USA – Projev člena Fedu Philipa Jeffersona
19:00 USA – Počet aktivních ropných vrtů (týdně): 412
21:00 USA – Spotřebitelský úvěr (USD, prosinec): 8,5 mld.
🔵 Tisková konference ECB (ŽIVĚ)
ČNB vnímá ochlazení inflačních tlaků. Ty jsou ale taženy volatilními cenami energií a silnou korunou
Prostor pro pokles sazeb ECB je omezený, přestože lednová inflace vyšla pod 2% inflačním cílem
BREAKING: ECB ponechává sazby beze změny, v souladu s očekáváním!💶
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.